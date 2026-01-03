- Die USA wollen den venezolanischen Öl-Verkauf in die Hand nehmen. Trump kündigt nun an, Venezuela werde die daraus erhaltenen Einnahmen ausschliesslich in Produkte seines Landes investieren.
- Der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello hat bekannt gegeben, dass der US-Angriff 100 Todesopfer forderte.
- Die USA haben auf hoher See Öltanker beschlagnahmt. Sie sollen gegen US-Sanktionen verstossen haben.
- Der US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
- Am Samstag hatten die USA militärisch in Venezuela interveniert und den Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen.
Themen in diesem Newsticker
- US-Ölkonzerne stellen Forderungen
- Caritas: Riesige Verunsicherung und Angst in Venezuela
- Trump: Venezuela wird mit Öleinnahmen nur US-Produkte kaufen
- Venezolanischer Innenminister mit neuen Todeszahlen
- Moskau fordert freie Heimkehr für Tanker-Besatzung
- Venezuela verhandelt mit den USA über Ölverkauf
- US-Regierung: Treffen mit Öl-Managern am Freitag
- US-Aussenminister Rubio stellt Drei-Phasen-Plan vor
- USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
- USA wollen Verkauf von Öl aus Venezuela langfristig steuern
Quelle: Agenturen, SRF