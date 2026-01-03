 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Trump: Venezuela wird mit Öleinnahmen nur US-Produkte kaufen

  • US-Ölkonzerne stellen Forderungen
  • Caritas: Riesige Verunsicherung und Angst in Venezuela
  • Trump: Venezuela wird mit Öleinnahmen nur US-Produkte kaufen
  • Venezolanischer Innenminister mit neuen Todeszahlen
  • Moskau fordert freie Heimkehr für Tanker-Besatzung
  • Venezuela verhandelt mit den USA über Ölverkauf
  • US-Regierung: Treffen mit Öl-Managern am Freitag
  • US-Aussenminister Rubio stellt Drei-Phasen-Plan vor
  • USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
  • USA wollen Verkauf von Öl aus Venezuela langfristig steuern

Quelle: Agenturen, SRF

10v10, 7.1.2026, 21:50 Uhr

