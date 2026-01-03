 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela US-Regierung rechtfertigt die Intervention in Venezuela

  • SRF-Korrespondentin: «Machado polarisiert auch in Venezuela»
  • SRF-Korrespondent: «USA hoffen auf Investitionen in Venezuela»
  • SRF-Korrespondentin: «Kann man als US-Doppelstrategie ansehen»
  • Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
  • Hegseth: Venezuela-Einsatz war «genau das Gegenteil» zu Irak
  • US-Aussenminister Rubio rechtfertigt Umfang von Einsatz
  • 200 Demonstrierende fordern in Bern «Hände weg von Venezuela»
  • Europarat fordert demokratischen Übergang in Venezuela
  • Bund erlässt erweiterte Reisewarnung für Venezuela
  • Papst fordert, Souveränität Venezuelas müsse gewahrt werden

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

