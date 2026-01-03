- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigt die wirtschaftlichen Absichten der USA in Venezuela im beiderseitigen Interesse.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, warum beim US-Angriff in Venezuela nicht weitere Regierungsmitglieder festgenommen worden sind. Präsident Maduro und seine Ehefrau habe «höchste Priorität» gehabt.
- Der festgenommene venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist in den Händen des US-Justizministeriums in New York City inhaftiert. Eine erste Gerichtsanhörung ist am Montag angesetzt.
- Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat eine erweiterte Reisewarnung für Venezuela ausgesprochen und rät von Einreisen ab.
Themen in diesem Liveticker
- SRF-Korrespondentin: «Machado polarisiert auch in Venezuela»
- SRF-Korrespondent: «USA hoffen auf Investitionen in Venezuela»
- SRF-Korrespondentin: «Kann man als US-Doppelstrategie ansehen»
- Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
- Hegseth: Venezuela-Einsatz war «genau das Gegenteil» zu Irak
- US-Aussenminister Rubio rechtfertigt Umfang von Einsatz
- 200 Demonstrierende fordern in Bern «Hände weg von Venezuela»
- Europarat fordert demokratischen Übergang in Venezuela
- Bund erlässt erweiterte Reisewarnung für Venezuela
- Papst fordert, Souveränität Venezuelas müsse gewahrt werden
Quelle: Agenturen