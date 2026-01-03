- Bei dem US-Angriff auf Caracas zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro sind mindestens 24 Soldaten Venezuelas getötet worden. Havanna teilte mit, dass 32 kubanische Sicherheitskräfte getötet wurden.
- Maduro ist am Montag in New York einem Gericht vorgeführt worden. Er plädierte vor dem Richter auf nicht schuldig – ebenso seine Frau. Dem Paar wird unter anderem «Drogenterrorismus» vorgeworfen.
- Delcy Rodríguez, Maduros Vizepräsidentin, wurde derweil als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie übernimmt damit die Führung des Landes.
- Allfällige Vermögenswerte Maduros in der Schweiz werden per sofort gesperrt. Das hat der Bundesrat entschieden.
Themen in diesem Newsticker
- Venezuela beklagt 24 getötete Soldaten bei US-Angriff
- USA: Schnelle Massnahmen für mehr Öl-Förderung möglich
- Sanchez: USA nur an Rohstoffen interessiert
- Venezuelas Generalstaatsanwalt wirft USA Terrorismus vor
- Kolumbiens Armee soll sich für US-Invasion rüsten
- Russland: Venezuela soll selbst über Schicksal entscheiden
- UNO-Menschenrechtsbüro: Welt nach US-Intervention unsicherer
- Trump-Drohungen – Grönlands Regierungschef warnt vor Panik
- In Venezuela herrscht «nervöse Normalität»
- Nobelpreisträgerin Machado lobt Trump
Quelle: Agenturen, SRF