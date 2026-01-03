Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet

US-Präsident Trump droht auch Kolumbien

Geschäftsführende Präsidentin will mit Trump zusammenarbeiten

New Yorker Bundesgericht setzt Termin für Montag an

Trump droht Venezuela und bekräftigt Anspruch auf Grönland

Rubio bezeichnet Regierung in Kuba als «riesiges Problem»

EU fordert Deeskalation in Venezuela

Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin Rodríguez

Rubio setzt auf Druck und Kooperation in Venezuela