US-Angriffe in Venezuela Venezuelas neue Regierung bereit zu Kooperation mit USA

Themen in diesem Newsticker

  • Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet
  • US-Präsident Trump droht auch Kolumbien
  • Geschäftsführende Präsidentin will mit Trump zusammenarbeiten
  • New Yorker Bundesgericht setzt Termin für Montag an
  • Trump droht Venezuela und bekräftigt Anspruch auf Grönland
  • Rubio bezeichnet Regierung in Kuba als «riesiges Problem»
  • EU fordert Deeskalation in Venezuela
  • Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin Rodríguez
  • Rubio setzt auf Druck und Kooperation in Venezuela
  • USA wollen Kontrolle über Venezuelas Ölreserven behalten

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

