Bei Nicholas Burns liesse sich leichter aufzählen, was er diplomatisch nicht gemacht hat als umgekehrt. Er besetzte Schlüsselfunktionen in republikanischen und demokratischen Regierungen. Ein Auszug: Burns leitete unter der demokratischen Regierung von Bill Clinton die Russlandabteilung im US-Aussenministerium. Er war Botschafter bei der Nato. Dann US-Chefunterhändler für den Iran, Indien oder Kosovo. Unter dem Republikaner George W. Bush war er Vizeaussenminister und galt als Kopf und treibende Kraft des Ministeriums. Heute lehrt der 64-Jährige Professor angewandte Diplomatie an der Harvard-Universität.