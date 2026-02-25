New Yorker Polizisten sind während einer Schneeballschlacht in Manhattan mit Schneebällen beworfen worden.

Die New Yorker Polizei ermittelt nun in dem Vorfall und bezeichnete das Verhalten als «schändlich» und «kriminell».

Die Episode löste Kritik an Bürgermeister Zohran Mamdani aus.

Die Polizeibehörde berichtete am Dienstag, dass mehrere uniformierte Beamte im Gesicht von Schneebällen getroffen und «in stabilem Zustand» in ein Spital gebracht wurden. Angaben zu den genauen Verletzungen wurden nicht gemacht. Die Polizeipräsidentin Jessica Tisch verurteilte das Verhalten als «ungeheuerlich» und «kriminell».

Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung

Bürgermeister Zohran Mamdani äusserte sich am Dienstag auf X zu dem Vorfall und schrieb, dass die Beamten während des historischen Schneesturms im Einsatz waren, um New Yorker sicher zu halten. Er forderte dazu auf, sie mit Respekt zu behandeln und fügte hinzu: «Wenn jemand Schneebälle fängt, dann bin ich das.»

Später schien Mamdani die Situation herunterzuspielen. Auf die Frage eines Reporters, ob jemand strafrechtlich verfolgt werden sollte, antwortete er: «Nach den Videos, die ich gesehen habe, sieht es wie eine Schneeballschlacht aus.»