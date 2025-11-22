Ein Treffen zwischen Donald Trump und Zohran Mamdani ist wohlwollend verlaufen.

Der US-Präsident wirkte entzückt vom künftigen New Yorker Bürgermeister, den er vor kurzem noch als «kommunistischen Irren» bezeichnet hatte.

Angesichts der scharfen Töne zwischen den beiden im Vorfeld hatten Beobachter mit Unstimmigkeiten am Treffen gerechnet.

«Du hast die Chance, etwas Grossartiges zu schaffen», schwärmte Trump, schüttelte Mamdani die Hand und pries dessen «unglaublichen Wahlkampf gegen viele kluge Leute».

Legende: Trump und Mamdani tauschen freundliche Worte, Blicke, Gesten aus. Reuters/Jonathan Ernst

Überhaupt verlief das Treffen zwischen dem Republikaner und dem Demokraten, der höhere Steuern für Reiche fordert und Trump als «Faschist» bezeichnet hatte, bemerkenswert harmonisch. Trump nickte vor laufenden Kameras immer wieder zustimmend und lächelte in Mamdanis Richtung.

Trump: Werde mich «absolut» wohl fühlen unter neuem Bürgermeister Box aufklappen Box zuklappen Mamdanis Amtszeit beginnt offiziell am 1. Januar 2026. Gefragt, ob er sich als Milliardär unter dem neuen Bürgermeister wohlfühlen werde, antwortete der gebürtige New Yorker Trump, der dort Jahrzehnte gelebt hatte, ohne Zögern: «Absolut.» Vor allem nach diesem Treffen, fügte er hinzu. Mamdani erklärte, er habe mit Trump über die finanziellen Belastungen im New Yorker Alltag gesprochen. Es sei um Mieten gegangen, die hohen Preise für Lebensmittel und Energiekosten. «Ich habe die Zeit mit dem Präsidenten sehr geschätzt», so Mamdani. Er freue sich auf die Zusammenarbeit.

Auch Mamdani hatte den US-Präsidenten im Wahlkampf hart angegangen. Gefragt, ob er Trump denn als Faschisten bezeichnen würde, setzte der New Yorker Bürgermeister in spe zu einer Erklärung an. Trump fiel ihm ins Wort und sagte, während er Mamdani den Arm tätschelte: «Das ist schon in Ordnung. Du kannst einfach ja sagen. Das ist einfacher, als es zu erklären.»