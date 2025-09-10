- Die US-Bundesrichterin Jia Cobb blockiert die angeordnete Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook.
- Der US-Präsident Donald Trump hatte die Entlassung von Cook Ende August «per sofortiger Wirkung» angeordnet.
- Diese hat daraufhin die Anordnung zurückgewiesen und Klage eingereicht.
Ende August hat der US-Präsident auf seiner Onlineplattform Truth Social ein Schreiben veröffentlicht, indem er die Entlassung der Fed-Gouverneurin anordnete.
Donald Trump begründete diesen Entscheid damit, dass Cook Falschangaben im Zusammenhang mit privaten Immobilienkrediten gemacht haben solle.
Lisa Cook, eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-Präsident Barack Obama, gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der US-Notenbank seit Mai 2022 an. Sie ist die erste schwarze Frau auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt.
Präsident Trump liegt seit Monaten mit dem Federal Reserve Departement (Fed) über Kreuz, weil dieses seiner Forderung nach einer Leitzinssenkung bislang nicht nachkommt. Den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, griff der Präsident wiederholt verbal an.