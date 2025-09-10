 Zum Inhalt springen

US-Notenbank Fed-Gouverneurin Cook bleibt weiterhin im Amt

10.09.2025, 11:02

  • Die US-Bundesrichterin Jia Cobb blockiert die angeordnete Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook.
  • Der US-Präsident Donald Trump hatte die Entlassung von Cook Ende August «per sofortiger Wirkung» angeordnet.
  • Diese hat daraufhin die Anordnung zurückgewiesen und Klage eingereicht.

Ende August hat der US-Präsident auf seiner Onlineplattform Truth Social ein Schreiben veröffentlicht, indem er die Entlassung der Fed-Gouverneurin anordnete.

Donald Trump begründete diesen Entscheid damit, dass Cook Falschangaben im Zusammenhang mit privaten Immobilienkrediten gemacht haben solle.

Lisa Cook, eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-Präsident Barack Obama, gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der US-Notenbank seit Mai 2022 an. Sie ist die erste schwarze Frau auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt.

Frau mit schwarzem Sakko und Perlenkette, sitzend.
Legende: Fed-Gouverneurin Lisa Cook bleibt weiterhin in ihrem Amt. Keystone/Mark Schiefelbein

Präsident Trump liegt seit Monaten mit dem Federal Reserve Departement (Fed) über Kreuz, weil dieses seiner Forderung nach einer Leitzinssenkung bislang nicht nachkommt. Den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, griff der Präsident wiederholt verbal an.

SRF 4 News, 10.9.2025, 5 Uhr ; 

