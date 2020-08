Zum Auftakt haben die Delegierten US-Präsident Donald Trump formell als Kandidaten nominiert. Wie erwartet kam er auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen.

Nach der Nominierung trat Trump überraschend persönlich beim Parteitag auf. Mit Blick auf die Wahl am 3. November sagte der 74-Jährige vor den Delegierten: «Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes.» Der Auftritt war zuvor nicht angekündigt worden. Der 74-Jährige will die Nominierung bei einer Ansprache im Weissen Haus am Donnerstag annehmen.

In der vergangenen Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gekürt.