Amerika wählt seinen Präsidenten. Resultate stehen in vielen Bundesstaaten noch aus. In einer Sondersendung der Tagesschau blickt SRF dennoch hinter die Schlagzeilen und analysiert die Wahlen. Verfolgen Sie die Sondersendung um 21 Uhr hier im Livestream. Alle Resultate und weitere Informationen zu den US-Wahlen finden Sie hier. Die Wahlbehörden in den umstrittenen Bundesstaaten werden die Stimmen weiter auszählen und irgendeinmal Resultate liefern. SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi rechnet dennoch nicht mit einem Happy End. «Es wird ein juristischer Kleinkrieg losgehen, der durch die Instanzen der US-Justiz laufen wird», schreibt sie in der Analyse:

20:41 Trump-Lager will Auszählung von Stimmen in Michigan stoppen Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Klage bei einem Gericht in Michigan eingereicht und einen sofortigen Stopp der weiteren Auszählung verlangt. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten, erklärte Wahlkampfmanager Bill Stepien. Damit sei gegen ein gesetzlich verbrieftes Recht in diesem US-Staat verstossen worden. In der Klage wird nach Angaben Stepiens verlangt, die Auszählung von Stimmen so lange zu stoppen, bis der Zugang zu den Wahllokalen gewährleistet sei. Auch müssten die ohne Beobachtung geöffneten Wahlbriefe neu überprüft werden. Zuletzt zeichnete sich bei der Auszählung in Michigan eine leichte Tendenz zugunsten des Trump-Herausforderers Joe Biden ab. Legende: Mitarbeiter der Wahlbehörde von Detroit, einer Grossstadt im Südosten des US-Bundesstaates Michigan, beim Stimmenzählen. Reuters

20:25 Biden gewinnt den umkämpften Swing State Wisconsin Der hart umkämpfte Bundesstaat Wisconsin geht an Joe Biden – äusserst knapp. Der Demokrat erhält gemäss mehreren Quellen 49.4 Prozent der Stimmen, Trump 48.8 Prozent. Biden holt damit 10 weitere Elektorenstimmen und gewinnt in einem Bundesstaat, der vor vier Jahren noch überraschend an Donald Trump ging. Trumps Wahlkampfteam will nun eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin beantragen. Wahlkampfmanager Bill Stepien kritisiert in einer schriftlichen Erklärung, in mehreren Bezirken in Wisconsin sei es zu «Unregelmässigkeiten» gekommen, «die ernsthafte Zweifel an der Gültigkeit der Ergebnisse wecken». Die Bekanntgabe des Ergebnisses in Wisconsin verzögerte sich. Lange sprach die Wahlkommission von zwei kleinen Ortschaften mit zusammen 600 Einwohnern, deren Stimmen noch nicht erfasst seien. Eine Mitarbeiterin der Kommission sagte dem Fernsehsender CNN, die Stimmen würden auf Bezirksebene und im ganzen Staat doppelt geprüft, um Fehler auszuschliessen. US Wahlen 2020 - Präsidentenwahl - Kombination Wahlmänner gesamt + Staaten: Karte

19:54 Rennen um eine Mehrheit im Senat Neben einem neuen Präsidenten wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner auch die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der 100 Senatssitze. Bei den letzten Wahlen 2016 erreichten die Republikaner im Senat eine Mehrheit von drei Sitzen. Die Chancen der Republikaner, die Kontrolle über den US-Senat zu behalten, sind gestiegen. Die republikanische Senatorin Susan Collins verteidigte ihren Sitz in Maine - obwohl alle Umfragen sie zuvor im Nachteil sahen. Die demokratische Herausforderin Sara Gideon räumte am Mittwoch in einer Video-Ansprache ihre Niederlage ein. Damit haben die Republikaner 48 Sitze im Senat sicher. Vier Abstimmungen von Dienstag gelten noch als offen. Davon werden drei Sitze von Republikanern gehalten, und einer von Demokraten. Die Mehrheit im Senat liegt bei 51 Sitzen - oder 50, wenn eine Partei auch das Weisse Haus gewinnt.

19:16 Gouverneur von Pennsylvania: «Stresstest für die Demokratie» Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, hat die langsame Auszählung der Stimmen als «Stresstest für die Demokratie» bezeichnet. Er werde alles tun, um sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt werde und sich gegen jeden Versuch stellen, die Wahl in Pennsylvania anzugreifen, so der Demokrat. An die Bürger gerichtet sagte Wolf: «Eure Stimme macht bei dieser Wahl einen Unterschied.» Im zwischen Demokraten und Republikanern hart umkämpften Staat Pennsylvania liegt Amtsinhaber Donald Trump nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen noch immer vorn, 53.4 Prozent der Stimmen entfallen auf ihn, 45.3 auf Biden. 00:15 Video Tom Wolf: «Unsere Demokratie wird geprüft» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

18:56 Die Auszählung der Stimmen zieht sich hin Es könnte noch Tage dauern, bis die letzten Bundesstaaten ein vorläufiges Ergebnis ausrufen. Noch fehlen konkrete Ergebnisse aus Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Pennsylvania und Alaska. In Pennsylvania steht die Auszählung von mehr als einer Million abgegebener Stimmen noch aus. Und auch in Georgia haben die Behörden noch rund eine Viertelmillion Stimmen zu zählen. Laut Staatssekretär Brad Raffensperger sind noch 200'000 Wahlzettel sowie 40'000 bis 50'000 vorzeitig abgegebene Stimmen zu erfassen. Nevada, wo bisher 86 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, hat bekannt gegeben, bis Donnerstagmorgen keine neuen Zahlen zu publizieren. Die Auszählung der Stimmen zieht sich wegen des hohen Briefwahlanteils hin. Zudem ist die Beglaubigung dieser Stimmen in den USA oft ein langwieriger Prozess, teils müssen Unterschriften einzeln mit denen des Wählerverzeichnisses verglichen werden.

Electoral College? Swing States? Das Wahlsystem in den USA ist kompliziert. Wie es funktioniert, ob die Wahlmänner und -frauen, also die sogenannten Elektoren, frei entscheiden können und wovon abhängt, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

18:23 Michigan will noch heute Resultate bekannt geben Joe Biden baut seine Führung in Michigan etwas aus. Laut mehreren Quellen kommt der Demokrat nach Auszählung von 92 Prozent der Wählerstimmen nun auf 49.5 Prozent, Trump liegt demnach bei 48.8 Prozent der Stimmen. Michigans Staatssekretärin Jocelyn Benson bekräftigt gegenüber CNN ihre Forderung nach Geduld. Obwohl noch Tausende Stimmen auszuzählen seien, wolle man schnellstmöglich Resultate vorlegen. «Wir werden im Verlauf des Tages mehr wissen. Wir geben uns Mühe, dass am Ende des Tages die Mehrheit der Stimmen bekannt ist.» 00:39 Video Jocelyn Benson bittet erneut um Geduld Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

18:13 Bundesstaat Maine geht an Demokrat Joe Biden Der Bundesstaat Maine im Nordwesten des Landes geht wenig überraschend an den demokratischen Herausforderer Joe Biden. Nach 77 Prozent ausgezählter Stimmen zeichnet sich ein deutlicher Gewinn für Biden ab: Biden hält aktuell 54.2 Prozent der Stimmen, im Gegensatz zu 42.7 Prozent für Präsident Trump.

Das Rennen ums Weisse Haus zieht sich in die Länge. Wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, entscheidet sich in wenigen US-Bundesstaaten, in den sogenannten Swing States. Denn während in 38 der 50 Staaten immer dieselben Parteien gewinnen, sind die anderen 12 jeweils hart umkämpft.

17:46 Wie Biden die Republikaner-Hochburg Arizona erobert Dass Biden die republikanische Hochburg Arizona voraussichtlich gewinnen wird, führt der Journalist Arndt Peltner auf den intensiven Wahlkampf der Demokraten zurück: «Sie haben gemerkt, dass sie eine Chance haben zu gewinnen – und deshalb viel mehr investiert als früher.» Auch aus benachbarten Bundesstaaten wie Kalifornien seien viele demokratische Wahlhelfer angereist. Zudem habe der Umgangston Trumps viele Leute in Arizona davon abgeschreckt, ihn nochmals zu wählen – wie sie das in der Mehrheit vor vier Jahren getan hatten. Dabei habe den Demokraten auch die Coronakrise und Trumps Versagen darin geholfen, so Peltner. Audio Aus diesen Gründen könnte Biden Arizona erobern 02:41 min, aus Rendez-vous vom 04.11.2020. abspielen. Laufzeit 02:41 Minuten.

17:34 Populäres Viergespann um Alexandria Ocasio-Cortez schafft Wiederwahl Die vier demokratischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Rashida Tlaib (Michigan) and Ayanna Pressley (Massachusetts) haben alle ihre Wiederwahl geschafft. Von den US-Medien wird das populäre Viergespann als «The Squad» bezeichnet. Die vier aufstrebenden Parlamentarierinnen stehen für progressive, linke Politik. Die Amerikanerinnen mit ausländischen Wurzeln sind deswegen bereits ins Visier von US-Präsident Trump geraten. In einem Tweet forderte Trump diese 2019 auf, in «ihre von Kriminalität befallenen» Herkunftsländer zurückzukehren. Legende: Die Abgeordneten Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib und Alexandria Ocasio-Cortez (v.l.n.r.) Reuters

17:07 Trump- und Biden erwarten den Sieg jeweils für sich Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist noch nicht entschieden. Derweil sehen beide Kandidaten den Sieg vor Augen. Die Wahlkampfmanagerin von Biden sagt, der Demokrat sei sich siegessicher und auf bestem Weg, die Wahl zu gewinnen. Biden werde noch heute mehr als 270 Wahlleute erhalten. Sie rechne aber damit, dass die Auszählung in Pennsylvania erst am Donnerstagabend abgeschlossen sei. Auch der Wahlkampfmanager von Trump äusserte sich optimistisch. Wenn nur die legalen Stimmen gezählt würden, werde Trump gewinnen. US-Präsident Trump hatte sich selber bereits in der Wahlnacht vorschnell zum Sieger ausgerufen. Legende: Das Rennen um das Weisse Haus ist noch offen. Es könnte gar noch Tage dauern, bis die Verantwortlichen in den US-Bundesstaaten ein vorläufiges Ergebnis ausrufen. Keystone

16:41 Trump führt in Pennsylvania, Georgia und North Carolina Während Biden in den entscheidenden Swing States Wisconsin und Michigan leicht vorne liegt, führt Trump in Pennsylvania, North Carolina und Georgia. In Georgia entfallen derzeit laut «New York Times» 50.5 Prozent der Stimmen auf den Republikaner, Biden erhält 48.3 Prozent. Ausgezählt sind bis jetzt 92 Prozent der Stimmen. In North Carolina führt Trump mit 50.1 Prozent vor Biden (48.7 Prozent), es sind dort bereits 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. In Pennsylvania liegt Trump nach Auszählung von 78 Prozent der Stimmen mit 54.2 Prozent deutlich vor Biden (44.5 Prozent).

16:14 Bundeshausredaktor Müller: «Die politische Schweiz ist an Stabilität interessiert» Ueli Maurers Besuch in den USA 2019 war eine Premiere für die Schweiz: Es war das erste Mal, dass ein Bundespräsident im Oval Office empfangen wurde. Trump seinerseits reiste zweimal ans World Economic Forum in Davos, auch Aussenminister Mike Pompeo traf sich 2019 mit seinem Amtskollegen Ignazio Cassis. Könnte die Schweiz also mit vier weiteren Jahren Trump-Administration gut leben? «Ich denke schon», so Bundeshausredaktor Andy Müller. «Auch wenn Trump hierzulande nicht sonderlich beliebt ist.» Sein Stil sei zwar «unschweizerisch» – aber die Beziehungen des Bundesrats zur US-Administration seien so eng wie wohl noch nie zuvor. Doch obwohl es intensive Kontakte gab: Die politische Schweiz würde wohl Biden bevorzugen, so Müller. Denn Trump habe mit seinem Handelskrieg und seiner Kritik an Europa der Schweiz dennoch indirekt geschadet. Die Schweiz sei an Stabilität interessiert. 04:21 Video Bundeshausredaktor Müller: «Trotz intensiver Kontakte – die Schweiz würde wohl Biden bevorzugen» Aus Tagesschau vom 04.11.2020. abspielen

15:52 Biden liegt in absoluten Zahlen deutlich vorne Biden hat nach vorläufigen Ergebnissen landesweit gut 2.6 Millionen Stimmen mehr erhalten als Trump. Die absolute Zahl der Stimmen ist aber nicht entscheidend für das Rennen ums Weisse Haus, sondern die Mehrheiten der Einzelstaaten. Laut Nachrichtenagentur AP und anderen Medien entfielen bis Mittwochnachmittag (MEZ) mindestens 68.9 Millionen Stimmen auf Biden und 66.3 Millionen auf Trump. Der Leiter des Statistikportals «FiveThirtyEight», Nate Silver, äusserte auf Twitter die Erwartung, dass Biden die bisherige Höchstzahl von absoluten Stimmen bei einer US-Präsidentschaftswahl übertreffen könnte. Den bislang höchsten Wert erzielte Barack Obama bei seiner ersten Wahl 2008 mit rund 69.5 Millionen Stimmen.

15:38 Ein regelrechter Wahlkrimi um die US-Präsidentschaft Der Kampf um die US-Präsidentschaft hat sich zu einem regelrechten Wahlkrimi entwickelt, der letztlich gar zum Fall für die Gerichte werden dürfte. Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist auch viele Stunden nach Schliessung der letzten Wahllokale noch nicht entschieden – selbst wenn Trump vorzeitig seinen Sieg reklamiert hat. Biden hat Trump aktuell in Michigan und Wisconsin haarscharf überholt. Doch auch diese weiteren vier Staaten werden die Zitterpartie mitentscheiden: Pennsylvania, North Carolina, Georgia und Nevada.

15:18 Biden liegt nun auch im Swing State Michigan vorne Auch in Michigan liegt jetzt Joe Biden vor Donald Trump. Laut mehreren Quellen kommt der Demokrat nach Auszählung von 90 Prozent der Wählerstimmen auf 49.3 Prozent und Trump auf 49.1 Prozent. Bei den noch auszuzählenden Briefstimmen wird ein grosser Anteil Stimmen für Biden erwartet. Derweil fordert Michigans Wahlverantwortliche die Kandidaten zu Geduld auf. Angesichts der laufenden Auszählung seien Vorsicht und Geduld geboten, um «den Willen der Wähler zu respektieren», sagt die demokratische Staatssekretärin Jocelyn Benson im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN. Es stünden vor allem aus den grösseren Städten noch Hunderttausende Stimmen aus. Auf Twitter schreibt sie: «Wähler bestimmen Wahlen, nicht Kandidaten.»

14:58 Trump kann nicht unbedingt auf den Supreme Court zählen In seiner Verkündung des angeblichen Wahlsiegs sagte Trump, er werde vor den Supreme Court gehen, um die Auszählung der verbleibenden Stimmen zu stoppen. Ihm geht es wohl um die Briefwahlstimmen, von denen erwartet wird, dass sie mehrheitlich Biden zufallen dürften. «Trump wird vermutlich versuchen zu verhindern, dass Briefstimmen gezählt werden, die zwar den Poststempel vom 3. November tragen, aber erst in einigen Tagen bei den Wahlbehörden eintreffen», sagt der USA-Korrespondent von Radio SRF, Matthias Kündig. Das sei in Pennsylvania und North Carolina möglich. Dabei könne Trump nicht unbedingt auf den Goodwill des konservativ dominierten höchsten Gerichts zählen: «Es entscheidet über konkrete Rechtsfragen – nicht über politische Fragen», so Kündig. Dabei zählten ausschliesslich Verfassung, Gesetze und Präzedenzfälle. Audio Korrespondent: «Trump wird versuchen, die Stimmenauszählung zu stoppen» 05:17 min, aus Rendez-vous vom 04.11.2020. abspielen. Laufzeit 05:17 Minuten.