Der Ticker startet um 7:20 Uhr

6:49 Unterschiedliche Angaben zu Arizona In Arizona müssen noch rund 500'000 Stimmen ausgezählt werden. Hier ist die Lage eng: AP und Fox News haben den Bundesstaat mit elf Wahlleuten bereits Joe Biden zugeschlagen, die anderen Sender wie etwa CNN oder ABC News noch nicht. Deshalb ist in einigen Medien bereits die Rede davon, dass Biden 264 Wahlleute hat, andere vermelden weiterhin den Stand von 253 Wahlleuten.

6:38 Was erwartet die USA in den nächsten Tagen und Wochen? Noch immer ist nicht klar, wer im Januar 2021 ins Weisse Haus einziehen wird, auch wenn Joe Biden derzeit nur noch 17 der dafür erforderlichen 270 Wahlleute fehlen. Was aber, wenn er diese Wahlleute zusammen hat? Ist seine Präsidentschaft dann beschlossene Sache? Donald Trump versucht momentan alles, um das zu verhindern bzw. zu verzögern. Sein Mittel der Wahl: Klagen. In Pennsylvania, wo er vorne liegt, will er die Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen lassen, im Staat Wisconsin dagegen, der Biden zugeschlagen wurde, Nachzählungen durchsetzen. Auch in Michigan und Georgia strebt Trump offenbar Klagen an. Die Demokraten stellen sich wegen dieser möglichen Klagen auf eine zähe Hängepartie ein und haben Geld für Juristen auf die Seite gelegt. Eine solche Klagewelle könnte Chaos verursachen. Wenn Trump gegen einzelne Bundesstaaten klagt, könnten diese Schwierigkeiten bekommen, die Deadline 8. Dezember 2020 einzuhalten – dann müssen die Wahlleute ernannt sein. Wenn bis dahin aber nicht juristisch geklärt ist, ob Briefwahlstimmen gezählt werden dürfen, könnte es dann immer noch Bundesstaaten ohne offizielles Ergebnis geben.

5:51 Demokraten halten Sitz im Senat Die Demokraten haben einen Sitz im US-Senat verteidigt, bei dem sie zuletzt deutlich im Nachteil gesehen wurden. Ihr Senator Gary Peters setzte sich in Michigan am Ende doch noch gegen den republikanischen Herausforderer John James durch, wie die Nachrichtenagentur AP in der Nacht zum Donnerstag auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldete. Damit ist klar, dass es den Demokraten mindestens gelingen wird, die Mehrheit der Republikaner im Senat von 53 auf 52 der 100 Stimmen zu verringern. Umfragen hatten ihnen gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit in der Kongress-Kammer zu erobern. Aber in mehreren Staaten, in denen demokratische Herausforderer als Favoriten galten, konnten die Republikaner ihre Sitze verteidigen. Offen sind nun noch vier Sitze, welche von Republikanern gehalten werden. Legende: Der demokratische Senator Gary Peters hat seinen Sitz im Senat doch noch verteidigt. Keystone

4:25 Biden noch nicht über Ziellinie Trotz Ankündigung weiterer Resultate kann bislang kein weiterer Bundesstaat einem der beiden Kandidaten zugeschrieben werden. Die neuesten Zahlen kommen von Edison Research, dessen Daten mehreren grossen Medien als Grundlage für die Kalkulation dienen. Demnach erreicht Biden in Arizona 50,7 Prozent der Stimmen, Trump 47,9 Prozent. Auch in Nevada liegt der Demokrat knapp mit 48,3 zu 48,7 Prozent vorn. Hier sollen erst am Donnerstagmorgen (Ortszeit) wieder frische Informationen zum Stand der Auszählung veröffentlicht werden. In Georgia führt hingegen Trump. Sein Vorsprung ist allerdings auf 0,8 Prozent geschrumpft. In diesem Bundesstaat sind nun 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. In Pennsylvania kommt Trump nach 88 Prozent ausgezählter Stimmen auf 50,9 Prozent, Biden auf 47,8. Und auch North Carolina geht derzeit mit 50,1 zu 48,7 Prozent an Trump. Damit hat Joe Biden die Ziellinie zwar schon im Blick, drüber ist er aber noch nicht. Es ist weiterhin Geduld gefragt. 02:33 Video US-Wahlen 2020: Der Tag im Rückblick Aus Tagesschau vom 04.11.2020. abspielen

2:05 Trumps Team klagt auch in Georgia Mehreren Medienagenturen zufolge will das Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump, dass in einem County des Bundesstaats Georgia alle Wahlzettel zur Seite gelegt werden, die am Wahltag nach 19 Uhr Ortszeit eingegangen sind. Das geht aus einer Ankündigung einer entsprechenden Klage hervor. Laut einem Beobachter seien dort 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden. Zuvor hatten die Republikaner bereits angekündigt, die Auszählungen in Michigan und Pennsylvania wegen mangelnder Transparenz gerichtlich stoppen zu wollen. Wegen des knappen Resultats in Wisconsin will Trump ausserdem, dass die Stimmen dort neu ausgezählt werden. Michigan und Wisconsin gingen jeweils knapp an Joe Biden, in Georgia und Pennsylvania stehen die Ergebnisse noch aus. Auch dort ist das Rennen eng. 02:15 Video US-Wahlen 2020: Wahlrechts-Angriff von Präsident Trump Aus 10vor10 vom 04.11.2020. abspielen

0:18 Weitere Resultate um 3 Uhr erwartet Mit den von US-Sendern ausgerufenen wichtigen Siegen in Michigan und Wisconsin steht Joe Biden kurz vor dem Ziel. Um 3 Uhr Schweizer Zeit wird mit Ergebnissen aus weiteren Countys in Georgia gerechnet. Trump liegt in diesem Swing State um einige zehntausend Stimmen vorn. Allerdings stehen die Stimmen aus dem bevölkerungsreichen Fulton County mit der Demokraten-Hochburg Atlanta noch aus. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Nevada könnte sich früher als zunächst angekündigt eine klarere Tendenz abzeichnen. Die dortige Innenministerin erklärte, doch noch am Mittwochabend (Ortszeit) weitere Zahlen veröffentlichen zu wollen. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen dürften in die Richtung von Biden gehen, der aktuell knapp vorne liegt. Und auch in Arizona sind bis 3 Uhr weitere Zahlen angekündigt. Diesen Bundesstaat hatten US-Sender und die Nachrichtenagentur AP bereits Biden zugeschlagen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend bestätigen wird. Mit Arizona und Nevada hätte Biden die nötigen 270 Elektorenstimmen beisammen.

23:09 Biden und Trump sammeln Geld für Rechtsstreit um Präsidentschaftswahl Das Wahlkampfteam des demokratischen Kandidaten Joe Biden sammelt im Internet Geld für den erwarteten Rechtsstreit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl. Der auf einer Internet-Plattform eingerichtete «Biden Fight Fund» solle das Wahlergebnis schützen, twitterte Biden. Trump hat angekündigt, er wolle sich an den Supreme Court, den Obersten Gerichtshof der USA, wenden, um seine Ansprüche auf den Wahlsieg durchzusetzen. Trumps Wahlkampfteam bat in zahlreichen E-Mails an Unterstützer ebenfalls um Spenden.

22:48 Biden gewinnt umkämpften Swing State Michigan Joe Biden baut seinen Vorsprung gegenüber Donald Trump aus. Nach Wisconsin gewinnt der demokratische Präsidentschaftsanwärter mit Michigan auch einen zweiten umkämpften Swing State. Biden erhält laut CNN, «New York Times» und weiteren Medien 49.8 Prozent der Stimmen, Trump 48.6 Prozent. Der Bundesstaat Michigan mit seinen 16 Wahlleuten gilt als einer der entscheidenden für den Ausgang der Präsidentenwahl. Mit seinen Siegen in Wisconsin und Michigan müsste Joe Biden einzig noch Pennsylvania oder Arizona für sich gewinnen – vorausgesetzt er holt das demokratische Nevada ebenfalls. So würde er die nötige Anzahl von 270 Wahlleuten erreichen und die Wahl für sich entscheiden. Arizona geht dem Trend nach an Biden – nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen liegt der Demokrat mit 51 Prozent vor Trump (47.6 Prozent).

22:20 Joe Biden spricht vor den Medien zu den Wählern Demokrat Joe Biden hat sich in einer Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger der USA gerichtet. Dabei hat er betont, dass am Ende die Wähler entscheiden werden, wer gewinnt: «Hier in Amerika entscheiden die Menschen. Niemand kann ihnen ihre Macht nehmen. Sie werden entscheiden, wer die Präsidentschaft gewinnt.» Nach einer langen Nacht zeichne sich nun ein Sieg ab. Er deklariere den Sieg aber noch nicht. Aber: «Wir glauben, dass wir die Gewinner sein werden.» In Michigan werde es sich bald zeigen, dass die Demokraten gewinnen. Er fühle sich auch gut in Hinblick auf Pennsylvania. Aber das Land habe eine sehr harte Zeit hinter sich. Nach den Wahlen sei es Zeit für Amerika, sich erneut aufeinander einzulassen. «Einander zuzuhören, zu respektieren und zusammenzukommen als Nation.» Es werde ein Sieg sein für die amerikanischen Menschen, nicht für blaue oder rote Staaten, sondern ein Gewinn für die Vereinigten Staaten. 01:49 Video Biden: «Wir glauben, dass wir die Gewinner sein werden» (engl.) Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

22:05 Trump-Team will auch Auszählung in Pennsylvania stoppen Auch in Pennsylvania will das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump offenbar einen sofortigen Stopp der weiteren Auszählung erwirken. Laut Nachrichtenagentur AP und CNN will Trumps Team wegen fehlender Transparenz im Wahlkampf an den Supreme Court gelangen, ähnlich wie in Michigan. Pennsylvanias Staatssekretärin Kathy Boockvar sagte gegenüber CNN, dass der Staat durchaus in eine «Nachzählsituation» geraten könnte, sobald alle Stimmzettel gezählt seien. «Ich glaube aber nicht, das das unumgänglich ist. Wir haben die Lage im Griff», betonte sie. 00:41 Video Kathy Boockvar zur einer allfälligen Nachzählsituation Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

21:54 Mehr zu den US-Wahlen im Livestream von «10 vor 10» In einer Sondersendung von «10 vor 10» blickt SRF hinter die Schlagzeilen und analysiert die Wahlen. Verfolgen Sie die Sondersendung hier im Livestream. Alle Resultate und weitere Informationen zu den US-Wahlen finden Sie hier. Die Wahlbehörden in den umstrittenen Bundesstaaten werden die Stimmen weiter auszählen und irgendeinmal Resultate liefern. SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi rechnet dennoch nicht mit einem Happy End. «Es wird ein juristischer Kleinkrieg losgehen, der durch die Instanzen der US-Justiz laufen wird», schreibt sie in der Analyse: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trump gegen Biden Die US-Demokratie im Stresstest 04.11.2020 Mit Video

21:48 So konnte Präsident Trump viele Latinos in Florida überzeugen Wie hat es der US-Präsident Donald Trump geschafft, so viele Latinos in Florida für sich zu gewinnen? «Dahinter steckt eine gezielte Strategie der Republikaner», sagt Sonderkorrespondentin Viviane Manz. US-Präsident Trump habe schon nach seiner Wahl 2016 angefangen, die lateinamerikanische Wählerschaft anzusprechen. Mit seiner Kampagne «die Demokraten sind Sozialisten, sie bringen den Kommunismus ins Land» sei er also erfolgreich gewesen sein, so Manz. 02:24 Video Darum wählten die Latinos in Florida Donald Trump Aus SRF News vom 04.11.2020. abspielen

21:23 Internationale Reaktionen zu den US-Wahlen Die Reaktionen auf die US-Wahlen fallen unterschiedlich aus. Während die deutsche Regierung die «explosive Situation» in den USA aufmerksam beobachten will, betont Grossbritannien seine Verbundenheit mit Amerika. China erlaubt, dass User auf Sozialen Medien die US-Demokratie verspotten. Und die EU-Spitze kritisiert, dass sich Trump vor Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt. 01:40 Video US-Wahlen 2020: Internationale Reaktionen Aus Tagesschau vom 04.11.2020. abspielen

20:41 Trump-Lager will Auszählung von Stimmen in Michigan stoppen Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Klage bei einem Gericht in Michigan eingereicht und einen sofortigen Stopp der weiteren Auszählung verlangt. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten, erklärte Wahlkampfmanager Bill Stepien. Damit sei gegen ein gesetzlich verbrieftes Recht in diesem US-Staat verstossen worden. In der Klage wird nach Angaben Stepiens verlangt, die Auszählung von Stimmen so lange zu stoppen, bis der Zugang zu den Wahllokalen gewährleistet sei. Auch müssten die ohne Beobachtung geöffneten Wahlbriefe neu überprüft werden. Zuletzt zeichnete sich bei der Auszählung in Michigan eine leichte Tendenz zugunsten des Trump-Herausforderers Joe Biden ab. Legende: Mitarbeiter der Wahlbehörde von Detroit, einer Grossstadt im Südosten des US-Bundesstaates Michigan, beim Stimmenzählen. Reuters

20:25 Biden gewinnt den umkämpften Swing State Wisconsin Der hart umkämpfte Bundesstaat Wisconsin geht an Joe Biden – äusserst knapp. Der Demokrat erhält gemäss mehreren Quellen 49.4 Prozent der Stimmen, Trump 48.8 Prozent. Biden holt damit 10 weitere Elektorenstimmen und gewinnt in einem Bundesstaat, der vor vier Jahren noch überraschend an Donald Trump ging. Trumps Wahlkampfteam will nun eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin beantragen. Wahlkampfmanager Bill Stepien kritisiert in einer schriftlichen Erklärung, in mehreren Bezirken in Wisconsin sei es zu «Unregelmässigkeiten» gekommen, «die ernsthafte Zweifel an der Gültigkeit der Ergebnisse wecken». Die Bekanntgabe des Ergebnisses in Wisconsin verzögerte sich. Lange sprach die Wahlkommission von zwei kleinen Ortschaften mit zusammen 600 Einwohnern, deren Stimmen noch nicht erfasst seien. Eine Mitarbeiterin der Kommission sagte dem Fernsehsender CNN, die Stimmen würden auf Bezirksebene und im ganzen Staat doppelt geprüft, um Fehler auszuschliessen. US Wahlen 2020 - Präsidentenwahl - Kombination Wahlmänner gesamt + Staaten: Karte

19:54 Rennen um eine Mehrheit im Senat Neben einem neuen Präsidenten wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner auch die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der 100 Senatssitze. Bei den letzten Wahlen 2016 erreichten die Republikaner im Senat eine Mehrheit von drei Sitzen. Die Chancen der Republikaner, die Kontrolle über den US-Senat zu behalten, sind gestiegen. Die republikanische Senatorin Susan Collins verteidigte ihren Sitz in Maine - obwohl alle Umfragen sie zuvor im Nachteil sahen. Die demokratische Herausforderin Sara Gideon räumte am Mittwoch in einer Video-Ansprache ihre Niederlage ein. Damit haben die Republikaner 48 Sitze im Senat sicher. Vier Abstimmungen von Dienstag gelten noch als offen. Davon werden drei Sitze von Republikanern gehalten, und einer von Demokraten. Die Mehrheit im Senat liegt bei 51 Sitzen - oder 50, wenn eine Partei auch das Weisse Haus gewinnt.

19:16 Gouverneur von Pennsylvania: «Stresstest für die Demokratie» Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, hat die langsame Auszählung der Stimmen als «Stresstest für die Demokratie» bezeichnet. Er werde alles tun, um sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt werde und sich gegen jeden Versuch stellen, die Wahl in Pennsylvania anzugreifen, so der Demokrat. An die Bürger gerichtet sagte Wolf: «Eure Stimme macht bei dieser Wahl einen Unterschied.» Im zwischen Demokraten und Republikanern hart umkämpften Staat Pennsylvania liegt Amtsinhaber Donald Trump nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen noch immer vorn, 53.4 Prozent der Stimmen entfallen auf ihn, 45.3 auf Biden. 00:15 Video Tom Wolf: «Unsere Demokratie wird geprüft» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

18:56 Die Auszählung der Stimmen zieht sich hin Es könnte noch Tage dauern, bis die letzten Bundesstaaten ein vorläufiges Ergebnis ausrufen. Noch fehlen konkrete Ergebnisse aus Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Pennsylvania und Alaska. In Pennsylvania steht die Auszählung von mehr als einer Million abgegebener Stimmen noch aus. Und auch in Georgia haben die Behörden noch rund eine Viertelmillion Stimmen zu zählen. Laut Staatssekretär Brad Raffensperger sind noch 200'000 Wahlzettel sowie 40'000 bis 50'000 vorzeitig abgegebene Stimmen zu erfassen. Nevada, wo bisher 86 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, hat bekannt gegeben, bis Donnerstagmorgen keine neuen Zahlen zu publizieren. Die Auszählung der Stimmen zieht sich wegen des hohen Briefwahlanteils hin. Zudem ist die Beglaubigung dieser Stimmen in den USA oft ein langwieriger Prozess, teils müssen Unterschriften einzeln mit denen des Wählerverzeichnisses verglichen werden.