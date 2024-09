Donald Trump verkauft neu auch Luxusuhren.

Nachforschungen des Westschweizer Fernsehens zeigen, dass die Uhrwerke aus der Schweiz kommen.

147 Luxusexemplare der neuen «Trump»-Uhren kommen in den Umlauf. Die Nummer 1 trägt der Ex-Präsident selbst.

Geschäftsmann bleibt Geschäftsmann. Das lässt der Titel des Buches «Die Kunst des Deals» von Ex-US-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump erahnen. So hat Trump bereits Turnschuhe und Bibeln, Steaks und Unikurse, Immobilien, Brettspiele und Bilderbücher verkauft.

Neu kommt nun eine Luxusuhr dazu – mit viel «Bling-Bling» und «Trump» auf dem Ziffernblatt. Das Innenleben der Uhr? Das tickt schweizerisch, wie das Westschweizer Fernsehen RTS weiss.

«Hier ist Ihr Lieblingspräsident, Donald Trump. Ich möchte Ihnen etwas Spezielles vorstellen und Sie werden es lieben: meine neuen Trump-Uhren», richtet sich Trump im neuen Werbespot an seine Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Spur führt nach La Chaux-de-Fonds

Die Uhr wird als Schweizer Produkt beworben. RTS ist dem Weg der Uhr gefolgt: Eine Firma in den USA verkauft sie. Geliefert wird sie von einem Hersteller im Tessin. Dieser wiederum kauft das Uhrwerk hier, in der Schweizer Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds, bei der Firma BCP Tourbillons.

Es ist ein Standarduhrwerk, wie bei allen unseren Kunden.

«Wir haben selten einen Kunden, der so viel Aufmerksamkeit erregt. Für uns ist es ansonsten ein normaler Auftrag», sagt Olivier Mory, Gründer von BCP Tourbillons. Morys Uhrwerke kosten zwischen 2200 und 5500 Franken. Dazu kommen noch Gold und Diamanten. Am Ende wird die Uhr für 100’000 Dollar angeboten.

Die Anfrage an die Schweizer Uhrenfirma kam anonym, sorgte aber dennoch für interne Diskussionen. «Unsere Arbeit ist die Uhrmacherei, es geht nicht so sehr um politisches Engagement. Es ist ein Standarduhrwerk, wie bei allen unseren Kunden», sagt Mory von BCP Tourbillons.

Und die Nummer 1 geht an ...

Insgesamt 147 Luxusexemplare werden in die USA, an Donald Trump, verkauft, alle Exemplare sind nummeriert. Wer die Nummer eins trägt, sollte klar sein. «Ich habe die Uhr Nummer 1, und ich will sie behalten», so Trump.

Geschäftsmann bleibt schliesslich Geschäftsmann. Donald Trump ist nicht nur ein gnadenloser Selbstdarsteller, sondern auch ein Produktverkäufer. Sei es für Schuhe, für Parfüms inklusive Trump-Skulptur – oder auch für die Bibel. Im Mittelpunkt steht aber immer nur Trump selber. Ein Milliardär, der sich für nichts zu schade ist, solange es Geld in seine Kasse spült.