Hansjörg Wyss wuchs mit zwei Schwestern in einfachen Verhältnissen im Berner Eisenbahnquartier auf. Sein Vater war Rechenmaschinenverkäufer und leidenschaftlicher Sänger, seine Mutter eine literaturbegeisterte Sprachlehrerin. In eine Künstlerfamilie hineingeboren zu sein, habe ihn geprägt, sagte Wyss einst. Mit 15 Jahren begann er neben der Schule auf dem Bau zu arbeiten, um sich den Tennis- und Eishockeyclub zu finanzieren. Der Berner hat seine Heimat schon früh verlassen. Nach seinem Studium als Tiefbauingenieur an der ETH Zürich zog er nach Genf und begann ein Managementprogramm beim Autohersteller Chrysler. Durch seinen Beruf kam der damals 26-Jährige viel um die Welt und arbeitete unter anderem in Pakistan und der Türkei. Für ein Managementstudium an der Harvard Universität zog er in die USA und übernahm später verschieden Jobs in den USA und Europa.

Auf die Frage, wie er zu seinem Vermögen gekommen sei, sagte Wyss einst: «Ich hatte Glück.» Doch wohl auch einen guten Riecher: Wyss baute die Orthopädiefirma Synthes in den USA auf und verkaufte sie 2012 für neun Milliarden Dollar an Johnson & Johnson. Den Grossteil des Milliardenvermögens investierte er in die Förderung der medizinischen Forschung an der Schnittstelle zwischen Labor und Anwendung. 2013 gründete er mit einem Betrag von 100 Millionen Franken das mit der EPF Lausanne und der Universität Genf assoziierte «Wyss Center» auf dem Campus Biotech in Genf. Im selben Jahr schloss er sich dem «Giving Pledge» von Bill Gates und Warren Buffett an. Bei der Initiative verpflichten sich Superreiche, einen Grossteil ihres Vermögens zu spenden. Neben seinem Hauptprojekt, dem Naturschutz, widmet sich Wyss zahlreichen Projekten und unterstützte unter anderem Universitäten in der Schweiz und den USA. Schon seit Jahrzehnten lebt der heute 88-Jährige in den USA, seine Heimat bleibe aber die Schweiz, sagte Wyss an der Ehrenbürgerfeier in Bern.