Die USA kündigen den Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland an. Details sind dazu aber noch keine bekannt.

Darum geht es: 5000 amerikanische Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden. Dies hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gemäss Angaben seines Ministeriums angeordnet, wie US-Medien berichten. Die Soldaten sollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verlegt werden. Der offizielle Grund: eine Prüfung der Truppenpräsenz in Europa, der Bedingungen vor Ort und der Anforderungen der Einsatzgebiete insgesamt.

Die Reaktion aus Berlin und Brüssel: Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius betonte, dass die Präsenz von US-Soldaten in Europa und in Deutschland in beidseitigem Interesse sei; «für Frieden und Sicherheit in Europa, für die Ukraine und zur gemeinsamen Abschreckung». Die USA bündelten in Deutschland aber auch andere militärische Funktionen, etwa für sicherheitspolitischen Interessen in Afrika und im Mittleren Osten. Die Nato versucht derweil, Details zum angekündigten US-Truppenabzug zu erfahren. «Wir arbeiten mit den USA zusammen, um die Details ihrer Entscheidung zur Truppenpräsenz in Deutschland zu ergründen», teilte eine Sprecherin auf X mit. Sowohl aus Berlin wie auch aus Brüssel hiess es, dass die US-Ankündigung die Notwendigkeit eines stärkeren europäischen Engagements in der Nato offenlege.

Die Vorgeschichte: Der US-Präsident hatte bereits vor einigen Tagen mit einem Abzug gedroht – nach Spannungen mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz rund um den Iran-Krieg. Auch hatte Trump schon in seiner ersten Amtszeit angekündigt, er wolle 12'000 der damals rund 35'000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Sein Nachfolger Joe Biden stoppte diese Pläne.

US-Soldaten in Europa: Gut 68'000 US-Soldaten waren im Dezember 2025 laut Pentagon auf europäischen Stützpunkten stationiert, über die Hälfte davon in Deutschland. Für Mitte April werden die Zahlen mit 86'000 in Europa und 39'000 in Deutschland angegeben – die Zahlen verändern sich laufend, etwa wegen Rotationen und Übungen.

Wichtige US-Stützpunkte in Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Die USA verfügen über mehrere Stützpunkte in der Bundesrepublik, viele davon im Südwesten und Süden. Die wichtigsten: Ramstein Air Base

(Rheinland-Pfalz)

(Rheinland-Pfalz) Grösstes US-Militärspital

im Ausland

(im rheinland-pfälzischen Landstuhl)

(im rheinland-pfälzischen Landstuhl) Grösster US-Truppenübungsplatz ausserhalb der USA

(nahe Grafenwöhr in Bayern)

(nahe Grafenwöhr in Bayern) Hauptquartiere des Europa-Kommandos und des Afrika-Kommandos

(Stuttgart)

(Stuttgart) Zentrale des US-Heeres in Europa

(Wiesbaden) Deutschland ist nach Japan der zweitgrösste US-Militärstandort ausserhalb der USA.

Darum gibt es US-Stützpunkte: Der Ursprung der US-Stützpunkte in Europa liegt im Kalten Krieg. Noch heute schützen die Basen Europa vor möglichen russischen Aggressionen. Zudem sind sie strategisch sinnvoll für die USA, das von vielen Konfliktregionen der Welt weit entfernt liegt. Mit ihrer Präsenz sind die US-Stützpunkte also ein Wirtschafts- und Sicherheitsfaktor für Deutschland.

Deutsch-amerikanische Krise: Die Beziehungen zwischen Trump und Merz trübten sich im Zuge des Iran-Kriegs. Einen neuen Tiefpunkt markierte Merz' Kritik am Montag am Vorgehen der USA im Iran-Krieg. Dieser warf Trump vor, «ohne wirklich überzeugende Strategie» in den Krieg gezogen zu sein, und die Iraner würden die USA in den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges «demütigen». Der US-Präsident feuerte heftig zurück: Merz habe keine Ahnung, wovon er rede, und sei mit Blick auf den Ukraine-Krieg «völlig wirkungslos geblieben». Trump bilanzierte: «Ich meine, er hat einen schrecklichen Job gemacht.»

Was würde ein Abzug für Deutschland bedeuten? Der Abzug einiger Soldaten könnte zeitlich begrenzt sein, die Schliessung ganzer Militärstandorte wäre hingegen ein erheblicher Schritt. Für die Sicherheit Deutschlands hätte dies laut Experten keine unmittelbaren Folgen, aber es würde womöglich am Beistandsversprechen der USA in der Nato nagen. Zudem stellt sich die Frage, welche Truppen aus Deutschland abgezogen werden sollen. Details sind dazu bislang keine bekannt.