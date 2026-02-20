«Der Bundesrat nimmt die Entscheidung des US-Supreme-Courts zur Kenntnis und wird die weiteren Entwicklungen und konkreten Auswirkungen analysieren», sagt Markus Spörndli, der stellvertretende Kommunikationsleiter des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), gegenüber SRF. Der Bundesrat kommentiere die Rechtsprechung des US-Supreme-Courts nicht, fügt er hinzu.

EU: Klarheit über nächste Schrite suchen Box aufklappen Box zuklappen Die Europäische Union zeigt sich in einer ersten Stellungnahme auch zurückhaltend: Sie will die Entscheidung analysieren, und wird weiterhin für niedrige Zölle eintreten, so ein EU-Sprecher. «Wir nehmen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zur Kenntnis und analysieren sie sorgfältig. Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Regierung, während wir Klarheit über die Schritte suchen, die sie als Reaktion auf diese Entscheidung unternehmen wollen.»

Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hält sich zum Entscheid des obersten US-Gerichts zur Zollpolitik der US-Regierung zurück. «Economiesuisse nimmt den Entscheid des Supreme Court zur Kenntnis und wird diesen sowie die Reaktion der US-Administration analysieren», sagte ein Sprecher auf Frage der Nachrichtenagentur AWP.

Der Schweizer Tech-Industrie-Dachverband Swissmem ist klarer: Man begrüsse die Entscheidung des Supreme Courts, zeigt sich aber noch verhalten und warnt vor verfrühter Euphorie: «Mit der Niederlage der Trump-Regierung im Streit um ihre aggressive Zollpolitik vor dem US Supreme Court ist noch nichts gewonnen», schreibt der Verband nach Bekanntwerden des Gerichtsentscheids in einer Stellungnahme. «Aus Sicht der Schweizer Exportindustrie ist das ein guter Entscheid. Die hohen Zölle haben der Tech-Industrie stark geschadet», so der Verband weiter. Es sei allerdings davon auszugehen, dass die Trump-Administration andere Gesetze heranziehen werde, um Zölle zu legitimieren.

Passend zum Thema US-Supreme Court zu Zöllen Trotz Gerichtsentscheid: Noch kein Aufatmen für die Wirtschaft

«Der Entscheid des Supreme Court of the United States ist ein wichtiges Signal für Rechtsstaatlichkeit und Verlässlichkeit im internationalen Handel. Für unsere global vernetzte Industrie sind stabile und berechenbare Rahmenbedingungen entscheidend», lässt sich Stephan Mumenthaler, Direktor von scienceindustries, in einer Mitteilung zitieren. Denn: Trotz des positiven Signals aus Washington bleibe die Situation anspruchsvoll. «Das Urteil ändert nichts daran, dass der US-Präsident auf andere gesetzliche Grundlagen zurückgreifen kann, um Zölle zu erheben.» Die handelspolitische Unsicherheit bestehe somit weiterhin. «Vor diesem Hintergrund ist der Abschluss der laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA über ein bilaterales Handelsabkommen von grosser Bedeutung.»

Legende: Keystone/ JIM LO SCALZO / POOL

+++ Mehr folgt +++