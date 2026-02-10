US-Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Luftangriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im Ostpazifik verübt.

Zwei Personen seien getötet worden, eine Person habe überlebt, teilte das zuständige Militärkommando auf der Nachrichtenplattform X mit.

Man habe die US-Küstenwache alarmiert, um nach dem Überlebenden zu suchen. Das Boot sei von einer als Terrororganisation deklarierten Gruppe betrieben worden, hiess es in der Mitteilung. Geheimdienstinformationen zufolge sei es auf einer bekannten Drogenschmuggler-Route unterwegs gewesen.

Seit September vergangenen Jahres greifen die US-Streitkräfte immer wieder Schnellboote in der Karibik und im Pazifik an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Fast 130 Menschen sind bei den Attacken des US-Militärs im Pazifik und der Karibik bislang ums Leben gekommen.

Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.