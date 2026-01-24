 Zum Inhalt springen

Im östlichen Pazifik US-Militär greift erneut mutmassliches Drogenboot an

24.01.2026, 00:05

  • Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern im östlichen Pazifik angegriffen.
  • Zwei Personen seien bei dem Angriff getötet worden, schreibt das zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte auf X.
  • Eine Person habe überlebt.

Das US-Militär spricht von «Drogenterroristen». Seit Wochen greifen die USA Boote mutmasslicher Drogenschmuggler im Pazifik und in der Karibik an. Die US-Regierung hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem bewaffneten Konflikt erklärt. Das Militär werde die Kartelle aufspüren, sie töten und ihre Netzwerke zerschlagen, hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigt.

Es ist der erste offiziell kommunizierte US-Angriff auf ein angebliches Drogenboot seit der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA.

SRF 4 News, 24.01.2026, 00:00 Uhr ; 

