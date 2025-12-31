Donald Trump hat angekündigt, die Nationalgarde aus Chicago, Portland und Los Angeles abzuziehen.

Der Einsatz der Nationalgarde war vom Obersten Gerichtshof in Chicago und von Bundesrichtern in Los Angeles und Portland blockiert worden.

Präsident Donald Trump sagte, er werde – vorerst – seine Bemühungen um den Einsatz von Nationalgardisten in Chicago, Los Angeles und Portland (Oregon) aufgeben: «Wir ziehen die Nationalgarde aus Chicago, Los Angeles und Portland ab», verkündete er auf seinem Netzwerk Truth Social. «Die Kriminalität ist deutlich zurückgegangen (...). Wir werden zurückkommen, vielleicht in einer anderen, stärkeren Form (...), das ist nur eine Frage der Zeit!», fügte er hinzu.

Die Truppen hatten Los Angeles bereits verlassen, nachdem der Präsident sie Anfang des Jahres im Rahmen einer umfassenderen Offensive gegen Kriminalität und Einwanderung entsandt hatte. Sie waren nach Chicago und Portland geschickt worden, kamen jedoch aufgrund rechtlicher Auseinandersetzungen nie zum Einsatz.