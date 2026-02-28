Die Angriffe der USA: Wenige Tage nach weiteren ergebnislosen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm haben die USA zusammen mit Israel einen umfangreichen Angriff auf Ziele im Iran gestartet. US-Präsident Donald Trump bestätigte das Vorgehen in einem Video auf Truth Social. Ziele der ersten Schläge waren die Hauptstadt Teheran sowie die iranischen Städte Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah. Ziel sei es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem man die unmittelbare Bedrohung durch die iranische Führung beseitige. US-Streitkräfte führten einen «massiven und andauernden Einsatz durch», um zu verhindern, dass durch diese «radikale Diktatur» die nationalen Sicherheitsinteressen der USA bedroht würden. Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. «Sie werden nie eine Atomwaffe haben», betonte er. Die iranische Führung werde bald lernen, dass man die Stärke der US-Streitkräfte nie herausfordern sollte.

Legende: Die Angriffe kommen nach wochenlangen Spannumgen zwischen den USA und dem Iran. Reuters/Majid Asgaripour

Israels Rolle: Israel Katz, Israels Verteidigungsminister, begründete das militärische Vorgehen als «Präventivschlag», mit dem Bedrohungen für Israel ausgeschaltet werden sollten. Nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehe es darum, die «existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime» zu beseitigen. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass der Iran in den Besitz einer Atombombe gelange. Die Regierung bereitet sich zugleich auf Vergeltungsangriffe aus dem Iran vor. Deshalb wurde der Luftraum geschlossen, und es wurden neue Sicherheitsvorschriften für die Bevölkerung erlassen. Der Zivilschutz fordert die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nur absolut notwendige Wege zu unternehmen.

Reaktionen aus dem Iran: Laut dem israelischen Militär seien bereits erste Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Die Luftabwehr sei aktiviert worden, um die Geschosse abzufangen, teilte das Militär mit. Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zudem eine US-Militäreinrichtung attackiert. Ein Logistikzentrum der US-Marine sei im Golfstaat Bahrain mit Raketen angegriffen worden, hiess es im staatlichen Rundfunk. Ebrahim Azizi, Leiter der iranischen Sicherheitskommission, erklärte: «Wir haben euch gewarnt. Nun habt ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in eurer Hand liegt.» Der Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei wurde laut einem Regierungsvertreter in Sicherheit gebracht. Auch Irans Präsident ist Staatsmedien zufolge am Leben. In einer Mitteilung des iranischen Aussenministeriums forderte die Regierung in Teheran die Vereinten Nationen und die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, die Attacken zu verurteilen und Massnahmen zu ergreifen. Aus dem Land dringen Nachrichten kaum nach aussen und das Internet wurde wieder massiv eingeschränkt.

Die Spannungen im Vorfeld: Die Spannungen zwischen den USA, dem Iran und Israel waren in den Letzten Wochen mit Händen greifbar. Die Angriffe erfolgen inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und den Iran. Nur wenige Tage zuvor haben sich Delegationen der Länder in Genf zu Gesprächen getroffen. Die USA hatte jedoch schon zuvor das grösste militärische Aufgebot im Nahen Osten seit der Invasion in den Irak stationiert. Auch im vergangenen Jahr kam es bereits zu Angriffen seitens USA und Israel auf iranische Nuklearanlagen.