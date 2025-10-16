Das US-Justizministerium hat Anklage gegen den Ex-Sicherheitsberater und Trump-Kritiker John Bolton erhoben.

Er soll unter anderem vertrauliche Informationen zur nationalen Verteidigung behalten und weitergegeben haben, so der Vorwurf.

Bolton bestreitet die Vorwürfe.

Die US-Justizministerin Pam Bondi teilte zur Anklage gegen Bolton mit: «Jeder, der eine Machtposition missbraucht und unsere nationale Sicherheit gefährdet, wird zur Rechenschaft gezogen. Niemand steht über dem Gesetz.»

Die Ermittlungen der Bundespolizei FBI hätten ergeben, dass Bolton mutmasslich streng geheime Informationen über persönliche Online-Konten weitergegeben und diese Dokumente in seinem Haus aufbewahrt habe, so FBI-Chef Kash Patel. Das verstosse direkt gegen Bundesgesetze. Das FBI hatte im August Boltons Haus durchsucht.

Boltons Rolle in Trumps erster Amtszeit

John Bolton diente in Trumps erster Amtszeit (2017–2021) zeitweise als Nationaler Sicherheitsberater – nach rund eineinhalb Jahren trat er im Streit mit Trump zurück. Später entwickelte er sich zu einem scharfen Kritiker des US-Präsidenten.

So zeichnete der 76-Jährige in seinen 2020 veröffentlichten Memoiren («The Room Where It Happened») ein vernichtendes Bild Trumps und bezeichnete ihn etwa als amtsunfähig. Die Trump-Regierung hatte damals noch versucht, die Publikation des Buches zu stoppen. Sie warf Bolton vor, geheime Informationen zu veröffentlichen. Es gab auch Ermittlungen, ob der langjährige Diplomat geheime Informationen weitergegeben habe – die Verfahren im Zusammenhang mit seinem Enthüllungsbuch wurden jedoch wieder eingestellt.

Kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit liess Trump schliesslich den Personenschutz für Bolton durch den Secret Service entziehen. Letzterer ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, sowohl von aktiven Mandatsträgern als auch von manch früheren Amtsinhabern.

Nach James Comey und Letitia James

Es ist das dritte Mal innert weniger Wochen, dass das Justizministerium Anklage gegen einen Trump-Kritiker erhebt. So waren in den vergangenen Wochen schon Ex-FBI-Direktor James Comey und New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angeklagt worden. Der US-Präsident hatte im Wahlkampf Vergeltung an seinen Gegnern angekündigt.