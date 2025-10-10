Das US-Justizministerium hat – wie von US-Präsident Donald Trump gefordert – Klage gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James eingereicht.

Der Trump-Gegnerin wird unter anderem Bankbetrug vorgeworfen.

James hatte als Generalstaatsanwältin ein Betrugsverfahren gegen Trump geführt, im Zuge dessen Trump zu einer Zahlung von rund 450 Millionen Dollar verurteilt wurde.

Der Vorwurf: James soll bei einem Hauskauf im Jahr 2023 ihre neue Immobilie fälschlicherweise als Erstwohnsitz angegeben haben. Sie weist die Anschuldigungen zurück.

Das sei der verzweifelte Versuch des Präsidenten, das Justizsystem als Waffe einzusetzen, teilte James mit. «Diese Vorwürfe sind haltlos und eigene öffentliche Aussagen des Präsidenten haben klar unterstrichen, dass sein einziges Ziel politische Rache um jeden Preis ist», so Letitia James weiter.

Betrugsprozess gegen Trump

Letitia James hatte als Generalstaatsanwältin ein Betrugsverfahren gegen Trump geführt und erreicht, dass Trump wegen Betrugs zu einer Zahlung von rund 450 Millionen Dollar verurteilt wurde. Sie hatte dem heutigen Präsidenten, dessen Söhnen und Mitarbeitern nachgewiesen, den Wert des Privatunternehmens «The Trump Organization» jahrelang falsch dargestellt zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Ein Berufungsgericht stufte das Urteil im September als «exzessiv» ein und ordnete an, dass eine neue Strafe verhängt werden soll.