US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 100 Prozent auf den Import von Marken- und patentierten Arzneimitteln angekündigt.

Der neue Zollsatz soll ab dem 1. Oktober in Kraft treten.

Ausgenommen seien Unternehmen, die ihre Produktionsstätten in den USA bauten.

Pharmafirmen erhielten aber die Möglichkeit, diese Zölle zu umgehen, wie Trump auf seiner Social-Media-Plattform ausführte. Dies, indem sie ihre Produktion in die USA verlegten. Solche Pläne müssten allerdings bereits in der Umsetzung sein – das heisst, die entsprechenden Fabriken müssten sich im Bau befinden oder mindestens den Baubeginn festgelegt haben.

Legende: Truth Social

Darüber hinaus kündigte Trump an, dass die USA ab dem 1. Oktober einen Zoll von 25 Prozent auf alle importierten Lastwagen erheben würden. Er wolle die heimischen Hersteller vor unfairem Wettbewerb aus dem Ausland schützen, so Trump.

Ferner sollen Zölle in Höhe von 30 Prozent für Polstermöbel und von 50 Prozent für Küchenmöbel und Badezimmerausstattung erhoben werden – ebenfalls ab dem 1. Oktober.