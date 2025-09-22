Die Deadline des US-Präsidenten gegen die Pharmabranche läuft bald ab: Bis Ende September müssen grosse Pharmafirmen aufzeigen, wie sie die Medikamentenpreise in den USA senken wollen. Ansonsten drohen Zölle von bis zu 250 Prozent auf Pharmaprodukte.

Dieses Ultimatum setzte Donald Trump Anfang August und rückte damit Schweizer Pharmafirmen wie Novartis und Roche ins Rampenlicht der hiesigen Zolldebatte mit den USA. Seither sucht die Branche mit dem Bundesrat nach möglichen Lösungsansätzen.

Ein schwieriges Unterfangen

Nun – kurz vor Ende der Deadline – präsentierte der Bundesrat die Ergebnisse eines Runden Tisches mit Vertretern der Pharmabranche. Parmelin sprach von einem konstruktiven Austausch. «Wir können aber nicht in Abrede stellen, dass die Unternehmung schwierig ist», erklärte der Wirtschaftsminister vor den Medien. Man versuche nun unter Hochdruck, Fortschritte zu erreichen.

Legende: Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider empfingen unter anderem Thomas Schinecker, CEO von Roche, zu vertraulichen Gesprächen zu den angedrohten US-Zöllen. Keystone/Peter Schneider

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider sagte, die Frage der Medikamentenpreise müsse global betrachtet werden – mit der Industrie ebenso wie der Politik und allen Akteuren im Gesundheitswesen: «Es geht darum, dass wir zusammen sprechen, im gleichen Raum.» Parmelin ergänzte: Es sei eine Diskussion auf Augenhöhe mit der Pharmabranche gewesen.

Novartis-Chef will Preisunterschiede eliminieren

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will den Preisunterschied von Arzneien zwischen den USA und den übrigen Industrieländern eliminieren. Konzernchef Narasimhan sieht Länder ausserhalb der USA in der Pflicht, für Innovationen einen höheren Anteil zu leisten.

Für den Novartis-Chef sind die Medikamentenpreise in der Schweiz «viel zu tief», wie er der «NZZ» sagte. Im Vergleich mit anderen Mitgliedsländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, würden sie am unteren Rand liegen.

Trump macht Druck auf «Big Pharma»

Die Pharmabranche ist aktuell von den geltenden 39-Prozent-Zöllen auf Schweizer Produkte ausgenommen. Aber dem US-Präsident sind die hohen Medikamentenpreise ein Dorn im Auge.

Laut der US-Regierung kosten Medikamente in den USA rund drei mal mehr als in anderen OECD-Staaten. Das müsse sich ändern: «Wir tolerieren den Wucher von Big-Pharma nicht länger!», sagte Trump bereits im Mai. Das Weisse Haus verlangt daher, dass grosse Pharmaunternehmen ihre Preise in den USA senken. Gleichzeitig sollen die Preise in der Schweiz und Europa steigen.