Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat sich in einer Umfrage gegen Zugeständnisse an die USA ausgesprochen.

Dies, obschon die Befragten wegen der US-Importzölle einen Schaden für die Wirtschaft erwarten.

Das teilt das Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tut Yougov mit.

Knapp zwei Drittel der Befragten finden, dass sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen sollte – auch wenn das einen hohen Zollsatz von 39 Prozent bedeute.

Keine Zugeständnisse – trotz erwartetem Schaden

Um die Importzölle abzuwenden, habe sich nur ein Viertel der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer für Zugeständnisse ausgesprochen.

Legende: Schweizerinnen und Schweizer wollen den USA im Zollstreit keine Zugeständnisse machen. Dafür soll die Schweiz stärker mit der EU zusammenarbeiten. Keystone / TIL BUERGY

Dies, obwohl zwei Drittel der befragten Schweizerinnen und Schweizer laut der Erhebung damit rechnen, dass der neue Zollsatz der Wirtschaft deutlich schaden wird. Lediglich fünf Prozent seien der Meinung, dass die Schweizer Wirtschaft dadurch keinen oder nur einen geringen Schaden nehmen werde.

Lieber keine Investitionen in den USA

Die Hälfte der Befragten sei zudem der Ansicht, dass die Schweiz sich künftig vermehrt auf eigene Produkte konzentrieren sollte, obschon dies zu höheren Preisen in der Schweiz führen könnte.

Ganze 41 Prozent sprechen sich laut Yougov klar dagegen aus, dass Schweizer Unternehmen grössere Investitionen in den USA tätigen sollten, während nur 15 Prozent der Befragten klar für US-Investitionen sind. Es gibt allerdings eine grosse Grauzone: 39 Prozent der Befragten sind teilweise für mehr Investitionen in den USA.

Stärkere Zusammenarbeit mit der EU scheint gewünscht

Nach Angaben des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts herrscht über die politischen Lager hinweg grösstenteils Konsens, wie die Schweiz auf die von den USA erhobenen Importzölle reagieren sollte.

Eine Ausnahme bildete die Frage, ob die Schweizer Regierung aufgrund der aktuellen Lage stärker mit der Europäischen Union kooperieren sollte. Am deutlichsten dagegen sprachen sich gemäss Yougov die Anhängerinnen und Anhänger der SVP aus. Insgesamt sei aber etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden für eine stärkere Zusammenarbeit.

Für die Erhebung befragte das Institut nach eigenen Angaben 1260 Personen in der Schweiz. Die Umfrage wurde vom 5. bis 11. August durchgeführt, also noch während die Landesregierung versuchte, den Zollsatz zu mildern.

