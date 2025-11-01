Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat sich bei US-Präsident Donald Trump für einen Werbespot gegen dessen Zollpolitik entschuldigt.

Der Werbefilm hatte US-Präsident Donald Trump so verärgert, dass er die laufenden Gespräche über die Zolltarife zwischen Kanada und den USA abgebrochen hatte.

Der Film enthält eine Zoll-kritische Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan.

Er habe die Entschuldigung Trump gegenüber privat bei einem Abendessen am Mittwoch im Vorfeld des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec in Südkorea ausgesprochen, sagte Carney am Samstag vor Journalisten zum Abschluss des Gipfels. Er bestätigte damit Äusserungen des US-Präsidenten von Freitag. Zudem habe er Trump angeboten, die unterbrochenen Handelsgespräche wieder aufzunehmen. «Wir sind bereit, ein noch besseres Handelsabkommen für Kanada und die USA zu vereinbaren», sagte Carney.

Der Werbespot war vom Regierungschef der Provinz Ontario, Doug Ford, in Auftrag gegeben worden. Carney erklärte nun, dass er den Spot vor der Ausstrahlung mit Ford besprochen und sich gegen eine Verwendung ausgesprochen habe.