Venezuela beschuldigt USA Explosionen und Rauch in Caracas – Maduro ruft Notstand aus

03.01.2026, 08:20

  • In der Hauptstadt Caracas und anderen Bundesstaaten hat es am frühen Samstagmorgen Explosionen gegeben. Zeugen berichteten von tieffliegenden Flugzeugen.
  • Der Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, hat den Notstand ausgerufen und wirft den USA militärische Aggression vor.
  • Vom Weissen Haus oder vom Pentagon liegt noch keine offizielle Stellungnahme vor.
Caracas.
Legende: Rauch steigt am frühen Samstagmorgen über dem Flughafen La Carlota in den venezolanischen Hauptstadt Caracas auf Keystone/AP Photo/Matias Delacroix

Themen in diesem Liveticker

  • Venezuela: «USA wollen Bodenschätze und Öl»
  • Kurzeinschätzung der Südamerika-Korrespondentin
  • Venezuela meldet Angriffe in mehreren Bundesstaaten
  • Maduro: USA greifen uns an
  • CBS und Fox News: Trump hat Angriff in Venezuela angeordnet
  • Was wir bisher wissen

Quelle: Agenturen

SRF 4 Nachrichten, 03.01.2026, 08:00 Uhr

