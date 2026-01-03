- In der Hauptstadt Caracas und anderen Bundesstaaten hat es am frühen Samstagmorgen Explosionen gegeben. Zeugen berichteten von tieffliegenden Flugzeugen.
- Der Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, hat den Notstand ausgerufen und wirft den USA militärische Aggression vor.
- Vom Weissen Haus oder vom Pentagon liegt noch keine offizielle Stellungnahme vor.
Themen in diesem Liveticker
- Venezuela: «USA wollen Bodenschätze und Öl»
- Kurzeinschätzung der Südamerika-Korrespondentin
- Venezuela meldet Angriffe in mehreren Bundesstaaten
- Maduro: USA greifen uns an
- CBS und Fox News: Trump hat Angriff in Venezuela angeordnet
- Was wir bisher wissen
Quelle: Agenturen