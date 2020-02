Es geschah im Dezember 2012 in Neu-Delhi. Über mehrere Stunden hat eine Gruppe von Männern eine 23-jährige Inderin in einem Bus vergewaltigt und gefoltert. Die junge Frau erlitt derart schwere innere Verletzungen, dass sie gut zwei Wochen nach der Tat starb. Der Fall schockierte rund um den Globus und trieb in Indien Tausende auf die Strasse. Schnell wurden Rufe laut, die die Todesstrafe für die Vergewaltiger forderten. Dieser Forderung gab die indische Justiz statt: Vier der Männer wurden 2017 vom obersten Gericht letztinstanzlich zum Tode durch den Strick verurteilt. Das Urteil sollte ursprünglich an diesem Samstag, drei Jahre nach dem endgültigen Richterspruch, vollzogen werden. Der Termin wurde aber verschoben.