Legende: So wird die Plattform erstellt, damit grosse Hilfsschiffe vor der Küste von Gaza anlegen können. Imago/U.S.Navy

Weil es im Gazastreifen keinen Hafen mit genügend grossem Tiefgang für grosse Schiffe mit Hilfslieferungen gibt, wollen die USA einen solchen, temporären Hafen bauen. Das allerdings wird nach Angaben des US-Militärs bis zu zwei Monate dauern und den Einsatz von rund 1000 Soldaten erfordern. Die US-Soldaten sollen in einiger Entfernung zur Küste einen schwimmenden Pier installieren, an dem von Zypern kommende Schiffe anlegen können. Von dort aus sollen die Hilfsgüter in kleinere Schiffe der US-Marine umgeladen und zu einem direkt an der Küste installierten Damm transportiert werden. Von dort wiederum sollen Güter per Lkw an Land gebracht und in Gaza verteilt werden. Wer die Verteilung der Hilfsgüter übernimmt und für die Sicherheit des Hafens verantwortlich ist, ist noch offen.