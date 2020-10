Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson bereitet die Wirtschaft seines Landes auf einen harten Brexit vor.

Sollte die EU ihren Ansatz in den Verhandlungen nicht grundlegend ändern, werde es einen Brexit ohne Handelsabkommen geben, sagte Johnson in London.

Ein Abkommen mit Brüssel sei unwahrscheinlich.

Der britische Premier Boris Johnson hat sich enttäuscht über die Signale der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel gezeigt. Der Gipfel sei nicht «sehr ermutigend» gewesen, sagte Johnson am Freitag in einer Fernsehansprache.

Die EU verhandle nicht ernsthaft, führte Johnson aus. Sein Land müsse sich deswegen ab Januar 2021 auf eine neue Situation einstellen.

Drei Reibungspunkte verhindern Deal Textbox aufklappen Textbox zuklappen In den seit Monaten laufenden Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU gab es lange Zeit fast keine Bewegung. Hauptstreitpunkte sind der Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern sowie die Forderung der Staatengemeinschaft nach gleichen Wettbewerbsbedingungen für die Wirtschaft, also gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards. Im Gegenzug soll Grossbritannien Waren ohne Zoll und Mengenbeschränkung in den EU-Binnenmarkt liefern können. Dritter wichtiger Punkt für die EU sind Regeln zur Schlichtung für den Fall, dass eine Seite gegen das Abkommen verstösst. Das rückte zuletzt in den Vordergrund, weil ein britisches Gesetz Teile des bereits gültigen EU-Austrittsvertrags aushebeln soll. Dabei geht es um Sonderregeln für den britischen Landesteil Nordirland. Brüssel reagierte empört auf das sogenannte Binnenmarktgesetz.

No-Deal-Szenario mit Hintertürchen?

Wenn es keine «fundamentalen Änderungen» an der Position der EU gebe, werde man sich wohl nicht einigen können, konkretisierte Johnson und stimmte sein Land auf einen harten Bruch mit der Staatengemeinschaft ein. Sollte die EU zu Zugeständnissen bereit sein, sei London jedoch zu Gesprächen bereit.

Die EU-Staatschefs hatten am Donnerstag betont, Grossbritannien müsse sich bewegen – man wolle zwar einen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase, aber nicht zu jedem Preis.

Wechselseitige Handelshemmnisse drohen

Bei den Verhandlungen geht um einen umfassenden Handelsvertrag ab 2021. Grossbritannien hatte die Staatengemeinschaft Ende Januar verlassen, ist aber während einer Übergangszeit bis zum Jahresende noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Erst danach kommt der wirtschaftliche Bruch.

Ohne Vertrag drohen Zölle und hohe Handelshürden. Die Wirtschaft auf beiden Seiten warnte vor erheblichen Verwerfungen. Einbussen sind bereits jetzt zu spüren.

EU-Regeln noch bindend bis Jahresende

Ende des Jahres läuft die Übergangszeit aus, in der Grossbritannien noch EU-Regeln anwendet. Über die künftigen Beziehungen wird momentan verhandelt, bislang aber ohne Ergebnis. Johnson hatte zuletzt eine Frist bis zum 15. Oktober für eine Einigung gesetzt.