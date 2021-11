Darum geht es: Der Fall der vermissten chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai dreht weitere Kreise. In China veröffentlichten die Staatsmedien eine E-Mail, die angeblich von ihr stammt. Die Berichte über sie, «einschliesslich des Vorwurfs der sexuellen Nötigung», seien «nicht wahr», hiess es darin. Ihr gehe es gut, sie habe sich nur Zuhause ausgeruht. Die angebliche Nachricht von Peng wirft nach Ansicht des Welt-Frauentennisverbands (WTA) jedoch mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Peng hatte Chinas früherem Vize-Ministerpräsidenten Zhang Gaoli Vergewaltigung vorgeworfen. Seitdem gilt sie als vermisst.

WTA-Direktor zeigt sich besorgt Box aufklappen Box zuklappen Die Tenniswelt zeigt sich besorgt über das Verschwinden Peng Shuais. WTA-Chef Steve Simon sagte, es falle ihm schwer, zu glauben, dass die Nachricht von Peng stamme. Die WTA und der Rest der Welt brauchten einen «unabhängigen und nachprüfbaren Beweis», dass die Spielerin in Sicherheit sei. Die Veröffentlichung durch chinesische Staatsmedien vergrössere seine Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit und ihres Aufenthaltsorts. «Es muss Peng Shuai erlaubt werden, frei zu sprechen, ohne Zwang oder Einschüchterung jeglicher Herkunft.» Er habe selbst wiederholt über verschiedene Wege «vergeblich» versucht, den Tennisstar zu erreichen.



Deshalb sind Zweifel angebracht: «Der Text schaut aus, als ob er ganz plump gefälscht wurde», sagt Steffen Wurzel vom ARD-Büro in Schanghai. Sowohl die Tatsache, dass der Text vom staatlichen chinesischen Auslandsfernsehen CGTN veröffentlicht wurde als auch sein Inhalt wirke alles andere als authentisch. So werde am Ende des Textes etwa auch Werbung für den chinesischen Tennissport gemacht. «Online sprechen viele Beobachter von Realsatire», so Wurzel. Offenbar sei, währenddem der Text auf dem Computer geschrieben wurde, ein Screenshot gemacht worden, der dann auf Twitter veröffentlicht worden sei. Denn auf dem auf Twitter veröffentlichten Bild sei sogar noch der Cursor zu sehen.

Das ist der von CGTN publizierte Tweet:

So reagiert die Regierung auf die Vorwürfe: Bislang hat sich die chinesische Regierung nicht dazu geäussert, ob die Vergewaltigungsvorwürfe Pengs von ihr geprüft werden. Auf entsprechende Fragen von ausländischen Journalisten, etwa bei Medienkonferenzen, sei bislang niemand eingegangen, sagt Wurzel. «Das zeigt, dass es ein hochsensibles Thema ist.» Er gehe aber schon davon, aus, dass die Anschuldigungen hinter den Kulissen untersucht würden – davon aber nichts nach aussen dringen soll. Entsprechend sei das Ganze in den chinesischen Medien kein Thema – und was über soziale Medien von aussen nach China komme, werde zensiert.

Das sind Peng Shuais Vorwürfe Box aufklappen Box zuklappen Peng Shuai hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. In dem Eintrag, der wenig später gelöscht wurde, wurde geschildert, dass die heute 35-Jährige über einen Zeitraum von zehn Jahren mit Unterbrechungen eine Beziehung mit dem verheirateten früheren Vizepremier Zhang Gaoli (75) gehabt habe. In dem Beitrag ist von Liebe und Zuneigung die Rede, aber auch von einem ungewollten sexuellen Übergriff – ohne dass Beweise vorgelegt werden könnten. Die Echtheit des Postings konnte nicht verifiziert werden.

Seither ist Peng Shuai nicht mehr öffentlich gesehen worden.

Darum verschwinden Prominente: Pengs Verschwinden aus der Öffentlichkeit ist keineswegs ein Einzelfall. In China verschwinden zwischenzeitlich immer wieder bekannte Persönlichkeiten, nachdem sie sich kritisch geäussert haben. «China ist kein Rechtsstaat und sehr intransparent», sagt der ARD-Korrespondent. Was mit den Betroffenen genau geschehe, sei deshalb ziemlich undurchsichtig. In manchen Fällen reiche wohl eine Drohung des Staatssicherheitsdienstes, sich zurückzuhalten und sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, damit der betreffenden Person und ihrer Familie nichts passiere.

China will unterbinden, dass #metoo sich zu einer zivilgesellschaftlichen Bewegung entwickelt.

Das lehrt uns die Affäre: Zwar habe #metoo auch in China in den letzten Jahren eine Rolle gespielt und zahlreiche Prominente seien ins Zwielicht geraten oder sogar angeklagt worden, so Wurzel. Neu sei aber, dass es jetzt um schwere Vorwürfe gegen einen Top-Kader der Partei gehe. «China nimmt Vorwürfe von sexuellen Übergriffen sicher ernst – aber man will unterbinden, dass #metoo sich zu einer zivilgesellschaftlichen Bewegung entwickelt», sagt der ARD-Korrespondent. Auch zeige die Affäre, dass es ein «absolutes Tabu» sei, die Staats- und Parteiführung auch nur ansatzweise zu kritisieren. «Da wird man umgehend aus dem Verkehr gezogen.»