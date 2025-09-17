Wer schon immer mal zum Mond fliegen wollte, kann zumindest seinen Namen auf die grosse Reise schicken.

Auf einer Website der US-Raumfahrtbehörde Nasa kann man noch bis zum 21. Januar 2026 seinen Namen eingeben und bekommt dann eine Art virtuelle Bordkarte. Die Namen werden nach Nasa-Angaben gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der Mond-Mission «Artemis 2» werden.

Bei «Artemis 2» sollen die US-Astronautin Christina Koch, ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen voraussichtlich im April 2026 mit der «Orion»-Kapsel rund zehn Tage lang um den Mond fliegen. Sie wären die ersten vier Raumfahrer in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der «Apollo 17»-Mission den Erdtrabanten 1972 für einige Zeit betraten. Die Mission wurde allerdings schon mehrfach verschoben.