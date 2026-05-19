Ein US-Bürger hat sich im Kongo infiziert. Deutschland soll bei der Behandlung helfen. Ein Überblick.

Was ist passiert? Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo weitet sich ein Ebola-Ausbruch weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldete bereits 513 Verdachtsfälle und 131 vermutete Todesfälle. Auch im benachbarten Uganda wurden zwei Fälle gemeldet. Ein mit dem Virus infizierter US-Bürger soll zur Behandlung aus dem Kongo nach Deutschland gebracht werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich zunehmend besorgt und hat ihren Notfallausschuss für Dienstagabend einberufen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Weltgesundheitsorganisation schafft Hilfsgüter in die Region. Am Flughafen in Nairobi wird ein Frachtflugzeug vorbereitet. Bildquelle: Reuters/WHO. 1 / 5 Legende: Die Weltgesundheitsorganisation schafft Hilfsgüter in die Region. Am Flughafen in Nairobi wird ein Frachtflugzeug vorbereitet. Reuters/WHO

Bild 2 von 5. Der Kongo hat seine Sicherheitsmassnahmen verschärft. Ein Beamter kontrolliert die Körpertemperatur an der Grenze zu Ruanda. Bildquelle: EUTERS/Arlette Bashizi. 2 / 5 Legende: Der Kongo hat seine Sicherheitsmassnahmen verschärft. Ein Beamter kontrolliert die Körpertemperatur an der Grenze zu Ruanda. EUTERS/Arlette Bashizi

Bild 3 von 5. Humanitäre Helfer errichten ein Behandlungszentrum in Bunia, der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Ituri. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne. 3 / 5 Legende: Humanitäre Helfer errichten ein Behandlungszentrum in Bunia, der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Ituri. Keystone/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Bild 4 von 5. Auch in Uganda ist die Lage angespannt. Ein Spitalmitarbeiter prüft die Körpertemperatur eines Besuchers. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Hajarah Nalwadda. 4 / 5 Legende: Auch in Uganda ist die Lage angespannt. Ein Spitalmitarbeiter prüft die Körpertemperatur eines Besuchers. Keystone/AP Photo/Hajarah Nalwadda

Bild 5 von 5. Gesundheitspersonal steht an der Grenze zum Kongo bereit. Bildquelle: REUTERS/Jean Bizimana. 5 / 5 Legende: Gesundheitspersonal steht an der Grenze zum Kongo bereit. REUTERS/Jean Bizimana Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warum wird der infizierte Amerikaner nach Deutschland gebracht? Die US-Behörden haben Deutschland um Hilfe bei der Behandlung gebeten, weil die Flugzeit aus dem Kongo kürzer ist und wegen der Erfahrung bei der Versorgung von Ebola-Patienten. Eine christliche Missionsorganisation teilte mit, es handle sich beim Betroffenen um einen ihrer Mediziner. Neben ihm sollen sechs Kontaktpersonen nach Deutschland verlegt werden, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC bestätigte. Zu ihnen wurden keine weiteren Angaben gemacht. Zum Behandlungsort in Deutschland gab es zunächst keine Informationen.

Wie reagiert die WHO? Wegen des Ebola-Ausbruchs hat die Behörde bereits eine Notlage internationaler Reichweite ausgerufen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, er sei «zutiefst besorgt» über das Ausmass und die Geschwindigkeit des Ausbruchs. Normalerweise wartet die WHO die Empfehlung des Notfallausschusses ab, bevor eine Notlage erklärt wird. Laut der WHO war es das erste Mal, dass der Ausschuss übersprungen wurde – dies, weil die Lage so dringlich sei. Das Ausrufen einer Notlage soll keine Panik schüren. Es diene dazu, Länder über das dringliche Problem zu informieren und die internationale Zusammenarbeit zu stärken, um den Ausbruch einzudämmen.

Was ist speziell am Ausbruch? Verantwortlich für den Ausbruch ist die seltene Bundibugyo-Variante des Ebolavirus, für die es weder Impfstoff noch Therapie gibt. Die Ausbreitungsgefahr für die gesamte Region Zentral- und Ostafrika gilt als hoch. Nach Angaben von Anne Ancia, der WHO-Vertreterin im Kongo, prüfe man jetzt, welche Impfstoffkandidaten verfügbar seien, um zu evaluieren, ob ein Impfstoff für die Variante auf die Schnelle zur Verfügung gestellt werden könne.

Welche Massnahmen werden ergriffen? Die Reaktionen auf den Ausbruch fallen unterschiedlich aus. Die USA haben für den Kongo ihre höchste Reisewarnung herausgegeben und Einreisebeschränkungen für Personen ohne US-Pass verhängt, die sich kürzlich im Kongo, in Uganda oder im Südsudan aufgehalten haben. Ruanda hat die gemeinsame Grenze mit dem Kongo geschlossen. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC forderte die internationale Gemeinschaft hingegen auf, zunächst von Reisebeschränkungen abzusehen. Solche Massnahmen hätten oft nur begrenzten Nutzen für die öffentliche Gesundheit, aber erhebliche wirtschaftliche und humanitäre Folgen. Der schnellste Weg, alle Länder zu schützen, sei die entschlossene Eindämmung an der Quelle.

Was ist Ebola? Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch begann laut Africa CDC vermutlich in der dritten Aprilwoche, wurde aber erst Anfang Mai gemeldet. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einem Ausbruch der Zaire-Variante in Westafrika mehr als 11’000 Menschen gestorben.