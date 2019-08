Die grösste Anzahl an Migranten seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im Jahr 2016 kommt am Donnerstag auf Griechenlands Insel Lesbos an.

Die Menschen seien von der Türkei aus gestartet, hiess es.

Die Migranten wurden in das ohnehin überfüllte Registrierlager von Moria gebracht.

Mindestens 500 Migranten sind am Donnerstag aus der Türkei zur griechischen Insel Lesbos gelangt. Es handelt sich damit um die grösste Anzahl an Migranten, die seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im Jahr 2016 an einem einzelnen Tag in Griechenland angekommen sind.

Ursache unbekannt

Man habe am Donnerstag «eine Art Ansturm» gehabt, sagte ein Offizier der Küstenwache. Woran dies liege, könne er aber nicht sagen, führte der Beamte hinzu.

Alle Migranten wurden den Angaben zufolge ins bereits überfüllte Registrierlager von Moria auf Lesbos gebracht. Dort harren zurzeit mehr als 10'000 Migranten aus. Das Lager habe eigentlich eine Aufnahmekapazität für nicht mehr als 3000 Menschen, berichtete der griechische Nachrichtensender Skai.

Bootsflüchtlinge: Seehofer hofft auf Kompromiss Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hofft ungeachtet der noch offenen Regierungsbildung in Italien auf einen EU-Kompromiss zur Umverteilung von Bootsflüchtlingen.

«Es ist ein unwürdiger Zustand, dass bei jedem neuen Schiff die Debatte über die Aufnahme und Verteilung der Migranten immer aufs Neue geführt werden muss», sagte er.

«Wir arbeiten daher mit Hochdruck an einem verlässlichen und solidarischen Ad-hoc-Mechanismus für die Seenotrettungsfälle – aber es ist äusserst schwierig.»

Das EU-Türkei-Abkommen

Der im März 2016 geschlossene Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nehmen EU-Staaten der Türkei schutzbedürftige Flüchtlinge aus Syrien ab und finanzieren Hilfen für in der Türkei lebende Flüchtlinge.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hatte es Tage gegeben, an denen rund 7000 Migranten über die Türkei griechische Inseln erreichten.