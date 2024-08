Legende: Man kann davon ausgehen, dass Russland seine Reserven einsetzt. Diese Soldaten können in der Regel mit erfahrenen ukrainischen Einheiten nicht so gut mithalten. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE (13.08.2024)

Verluste unter Wehrpflichtigen sind in Russland traditionell ein heikles Thema, wie schon in Tschetschenien und Afghanistan. Putin hatte versprochen, dass Wehrpflichtige nicht in der sogenannten «Spezialoperation» gegen die Ukraine zum Einsatz kämen. Hohe Verluste könnten politisch problematisch werden, doch die Reaktion der Bevölkerung ist schwer abzuschätzen.

Bisher gibt es kaum patriotische Reaktionen auf den Angriff auf Kursk. Das ist eine Folge dessen, dass der Kreml seit Jahren Apathie in der Bevölkerung gefördert hat. Die Menschen horchen erst auf, wenn sie selber betroffen sind. Viele Russinnen und Russen verfolgen die Ereignisse in Kursk nicht. Der ukrainische Vorstoss dürfte daher keine breite Mobilisierung auslösen, aber auch nicht dazu führen, dass die Menschen den Krieg grundsätzlich hinterfragen. Hohe Verluste unter jungen Wehrpflichtigen könnten für Putin aber problematisch sein. Der Kreml will das Problem in Kursk schnell lösen.