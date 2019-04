Der Politikneuling Wolodymyr Selenski hat laut Hochrechnungen alle anderen Kandidaten der ukrainischen Präsidentschaftswahl weit hinter sich gelassen. Darunter auch den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko und die ehemalige Innenministerin Julia Timoschenko.

Der Entertainer holte allein so viele Stimmen, wie die beiden anderen Kandidaten zusammen. Auch wenn der 41-jährige Selenski damit das Rennen noch nicht abschliessend gemacht hat, ist es eine überdeutliche Absage an die politische Elite des Landes. Fünf Jahre nach dem Machtwechsel sind die Menschen in der Ukraine der bisherigen Führungselite müde.

Wahlstrategie mit Weitblick

Sowohl Poroschenko als auch Timoschenko wirkten wenig ideenreich in ihrem Wahlkampf. Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, dass ihr Gegner Selenski einen solchen Achtungserfolg erzielen konnte. So setzte Präsident Poroschenko auf Wahlplakate auf welchen lediglich stand: «Denk nach» und Timoschenko kündigte einen neuen Weg für die Ukraine an, ohne jedoch wirklich neue Inhalte zu liefern.

Selenski, bekannt aus TV- und Bühnenshows, musste die Wähler weniger von seinen eigenen Fähigkeiten als potenzieller Amtsinhaber überzeugen, als viel mehr sich gekonnt abgrenzen von den anderen Kandidaten. Das Resultat bestätigt ihn klar in seiner Strategie.

In der tief gespaltenen ukrainischen Gesellschaft, die des Kriegs im Osten und der wirtschaftlichen Krise mehr als überdrüssig ist, wirkte die positive Atmosphäre rund um den Wahlkampf von Selenski wohltuend.

Eine Absage an den Stillstand

Timoschenkos Reaktion auf das Wahlergebnis war absehbar, dürfte jedoch kaum von Erfolg gekrönt sein. Die ehemalige Innenministerin hat angekündigt, den bisherigen Hochrechnungen keinen Glauben zu schenken und warf der Regierung Wahlfälschung vor. Der Bericht der OSZE, welche die Wahlen mit an die 1000 Personen in der Ukraine vor Ort verfolgt hat, ist abzuwarten.

Selbst wenn der Abstand zum zweitplatzierten Poroschenko knapp ausgefallen ist, lässt sich der Rückstand Julia Timoschenkos auf den Gewinner Selenski nicht aus der Welt schaffen. Mit ihrer Reaktion bestätigt Timoschenko ihre Nichtwähler in der Einschätzung, dass von ihr dringend nötigen Veränderungen für das Land nicht zu erwarten sind.

Bevorstehender Härtetest

In den kommenden drei Wochen, die bis zur Stichwahl Ende April noch ausstehen, wird der Druck auf Entertainer Selenski bisher ungewohnte Ausmasse annehmen. Denn Amtsinhaber Petro Poroschenko dürfte mit grösserem Effort in den zweiten Wahlgang starten, um an der Macht bleiben zu können. Er hat sich in den vergangenen Jahren zu viele Feinde gemacht, als dass er die Macht leichtfertig abgeben könnte.

Nach Bekanntgabe der Hochrechnung hat Poroschenko neue Strategien angekündigt, um die Halbinsel Krim und die Gebiete im Osten des Landes wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Er richtete sich direkt an die junge Wählerschaft unter 30 Jahren und erklärte, er habe Verständnis für den Unmut über die stockenden Reformen im Land.

In den vergangenen fünf Jahren seien alle politischen Entscheidungen im Hinblick auf die Zukunft der Ukraine gefällt worden. Dies dürfte junge Wähler am Tag einer offensichtlichen Niederlage kaum davon überzeugen, für den Amtsinhaber zu stimmen. Der Hoffnungsträger der jungen Generation ist ohne Zweifel Selenski. Er muss jetzt von sich überzeugen können – ganz unabhängig vom Versagen der Konkurrenz.