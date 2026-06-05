Das Land im Südkaukasus wendet sich Europa zu – und das passt dem Kreml gar nicht. Moskau nutzt seine wirtschaftlichen Hebel.

Russland war einst der engste Partner der kleinen Südkaukasusrepublik Armenien – im Konflikt mit Aserbaidschan um die umstrittene Region Bergkarabach, aber auch wirtschaftlich.

Nun aber will sich die armenische Regierung aus der Abhängigkeit von Russland befreien und wendet sich der EU zu.

Das ist das Hauptthema bei den Parlamentswahlen vom Sonntag. Dem Kreml passt der neue aussenpolitische Kurs Armeniens gar nicht.

Cognac im Kreuzfeuer

Ein klappriger Lift fährt hinunter ins dunkle Gewölbe. Im Keller der Branntwein-Fabrik Noy in Eriwan stehen Reihe um Reihe riesige Eichenfässer, in denen Cognac reift, der teils über 100 Jahre alt ist.

Angeschlagener Premierminister Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Menschen in Armenien haben sich tendenziell von Russland ab- und dem Westen zugewendet. srf/Calum MacKenzie Armeniens pro-europäischer Premierminister Nikol Paschinjan ist angeschlagen: Er hat den Glanz als Reformer in seinen acht Jahren an der Macht verloren. Doch seine Herausforderer bei der Wahl am Sonntag gelten als russlandfreundlich und liegen bei den Umfragen hinten. Das Vertrauen habe der Kreml nicht nur bei der Regierung verspielt, sagt der Politologe Tigran Grigorjan. «Der bedeutendste Rückschlag für Russland ist es, die Gunst der armenischen Bevölkerung verloren zu haben.»

Cognac habe in Armenien Tradition, sagt Noy-Geschäftsführer Armen Sakarjan, ein Glas bernsteinfarbene Flüssigkeit in der Hand. «Die armenische Erde, das Wetter, die Natur – das alles ist optimal für hochqualitative Weintrauben», sagt er. «Dazu kommt das armenische Quellwasser. Ich bin überzeugt: Armenischer Cognac kann durch nichts ersetzt werden.»

Legende: Geschäftsführer Armen Sakarjan hofft, seinen Cognac weiterhin nach Russland exportieren zu können. srf/Calum MacKenzie

Doch genau das droht nun: Vor dem Hintergrund des proeuropäischen Kurses der armenischen Regierung schränkt Russland die Einfuhr von armenischem Branntwein ein.

Noch ist die Noy-Fabrik nicht betroffen, doch die Importverbote gegen andere Hersteller gelten als Warnsignal.

Legende: In der Fabrik Noy wird der Cognac gebrannt. srf/Calum MacKenzie

Noy ist offizieller Cognac-Lieferant des Kremls. Russland sei ihr wichtigster Markt, sagt Armen Sakarjan.

Legende: Bislang kann die Noy-Fabrik ihren Cognac noch in den Kreml liefern. Die Frage ist bloss: Wie lange noch? srf/Calum MacKenzie

«80 Prozent unserer Produktion gehen nach Russland. Dort ist armenischer Cognac hoch angesehen. Verschlechtern sich Armeniens Beziehungen zu Russland und ist der russische Markt nicht mehr so offen, ist das kaum positiv für uns.»

Handelskrieg und Drohungen

Im Kreml weiss man, wie stark die armenische Wirtschaft von Russland abhängig ist. In den letzten Wochen beschränkten russische Behörden den Import armenischer Blumen, von Gemüse, Früchten, Fisch und Mineralwasser.

Ich erinnere daran, dass die Krise in der Ukraine mit deren Versuch begann, der EU beizutreten.

Wladimir Putin sprach jüngst von «Pflanzenhygienenormen» der EU, die mit russischen Vorschriften nicht kompatibel seien und den Handel mit Armenien tangieren könnten.

Doch er machte auch eine verhüllte, aber unmissverständliche Drohung: «Alles, was für Armenier gut ist, ist für Russland gut», so Putin. «Aber wir müssen alles genau anschauen. Ich erinnere daran, dass die Krise in der Ukraine mit deren Versuch begann, der EU beizutreten.»

Aserbaidschan hat Bergkarabach angegriffen – und Russland hat tatenlos zugeschaut.

Trotz aller Druckversuche: Armeniens Regierung sehe keine Alternative, als sich vom alten Partner Russland zu distanzieren, sagt der Eriwaner Politologe Tigran Grigorjan. Das habe Armeniens Konflikt mit dem Nachbarn Aserbaidschan gezeigt. Russland stand dabei lange an Armeniens Seite.

Enttäuschtes Eriwan

Aber: «Russland ist durch seinen Krieg gegen die Ukraine abgelenkt», so Politologe Grigorjan. «Aserbaidschan hat den Moment genutzt, um die Region Bergkarabach anzugreifen und Zehntausende Armenierinnen und Armenier zu vertreiben. Russland hat tatenlos zugeschaut. Das hat in Eriwan zur Erkenntnis geführt, dass man sich nicht auf Russland allein verlassen kann. Wir brauchen neue Partner.»

Letztlich wünschen sich die Menschen in Armenien keine komplette Abkehr von Russland – bloss den Frieden und die Stabilität, die ihnen die Partnerschaft mit Moskau nicht gebracht hat.