Countdown im Wahlkampf in Macomb County

Wahlen in den USA

Hunderte von Trump-Fans haben sich auf dem Parkplatz des Shopping-Zentrums in Sterling Heights eingefunden. Die Agglomerationsgemeinde von Detroit liegt im Herzen des Swing-Bezirks Macomb County.

Veteranen für Trump, Biker für Trump, Frauen für Trump – sie alle haben sich versammelt, um den Präsidenten zu unterstützen. Das Coronavirus fürchten hart gesottene Republikaner nicht. Die meisten tragen keine Gesichtsmasken.

Cindy glaubt wie alle hier, dass Trump in Macomb County wieder siegen wird, wie schon vor vier Jahren. «Er wird einen Erdrutsch-Sieg hinlegen», ist sie überzeugt.

Legende: Cindy und ihre Freundin sind Trump-Supporterinnen. srf/Isabelle Jacobi

«Die Black-Lives-Matter-Proteste spielen Trump in die Hände, denn niemand will in Angst leben. Die schweigende Mehrheit ist am Aufwachen», sagt Cindy. Gerade eingeschüchtert scheinen die Trump-Fans nicht zu sein. «Wir halten uns eben nicht mehr still, wir fürchten uns nicht mehr.»

Legende: Der lokale republikanische Parteichef glaubt auch diesmal an einen Sieg Trumps. SRF/Isabelle Jacobi

Der republikanische Parteichef von Macomb County lacht sich immer noch ins Fäustchen, dass Donald Trump vor vier Jahren der überraschende Sieg gelang – und das in einem Wahlbezirk, der zuvor zweimal an Barack Obama ging. «It was amazing, wer hätte das gedacht!»

Der Milliardär Trump habe einfach die Sprache des Volks gesprochen, sagt der langjährige Logistik-Mitarbeiter von Chrysler. Und er werde wiedergewählt, weil er viele Arbeitsstellen für die US-Autoindustrie aus China zurückgebracht habe.

Legende: Trumps Anhänger zeigen gern, wofür sie stehen. srf/Isabelle Jacobi

Das entspricht nicht den Tatsachen. Laut der Statistik gab es im Juli 2020 in Michigan rund 5000 weniger Jobs in der US-Autoindustrie als kurz vor Amtsantritt von Präsident Trump im Januar 2017.

Trotzdem sagte er kürzlich an einer Wahlkampfveranstaltung: «Leute in Michigan, wählt mich, ich habe Euch so viele verdammte Fabriken zurückgebracht.»

Auch der demokratische Kandidat Joe Biden wirbt mit Versprechungen um die Stimmen in Macomb County. Mark Brewer war bis 2013 der Parteichef der Demokraten in Michigan und sitzt nun im nationalen Vorstand der Partei.

Legende: Im demokratischen Headquarter von Mount Clemens hofft man auf einen Wechsel im Weissen Haus. srf/Isabelle Jacobi

«Wir befinden uns mitten in der Kampfzone,» sagt Brewer in der demokratischen Parteizentrale von Macomb County, in Mount Clemens.

Für die 800'000 Einwohner, darunter viele Fabrikarbeiter, sei die Wirtschaft das grosse Wahlkampfthema. «It's the economy stupid, der Wahlsogan von Bill Clinton aus dem Jahr 1992 gilt hier immer», sagt Brewer.

Donald Trump habe vor vier Jahren glaubhaft gemacht, dass er die Handelspolitik auf die Interessen der Arbeiterschaft neu ausrichten werde. Im Gegensatz zu Hillary Clinton, die in Macomb County enorm unbeliebt gewesen sei, habe Joe Biden gute Chancen den Swing-Bezirk zu gewinnen, sagt Brewer, der Barack Obama zweimal zum Wahlsieg in Michigan verholfen hatte. Die Demokraten bearbeiten nun den Teil ihrer Wählerschaft, der an den Präsidentschaftswahlen 2016 nicht teilnahm, weil er dachte, Clinton werde sowieso gewählt.

Noch optimistischer ist der Chef der Demokraten in Macomb County, Ed Bruley. Er empfängt in seinem gepflegten Garten zum Interview, schön aus Sicherheitsdistanz. «Unsere internen Umfragen zeigen, dass Joe Biden einen substantiellen Vorsprung auf Trump geniesst.»

Legende: Ed Bruley ist optimistisch: Biden werde gewinnen, ist er überzeugt. srf/Isabelle Jacobi

Die Wähler und Wählerinnen seien nicht an Ideologie interessiert. «Es kümmert sie, wer ihre Bedürfnisse am besten wahrnimmt». Trump habe viel versprochen, und wenig gehalten. Man könne der Wählerschaft in Macomb County nichts vormachen, die Leute wüssten, dass Trump keine Jobs zurückgebracht habe.

Ebenso wüssten sie, dass die Coronapandemie eine Realität sei. In Macomb County sind 1000 Menschen an Covid-19 gestorben. Biden und sein Team hätten verstanden, dass sie sich für das Leben der Leute in Macomb County interessieren müssten. «Niemand mag Joe Biden nicht», sagt Bruley. Er habe sich nach der Finanzkrise 2008 für die Rettung der US-Autoindustrie eingesetzt.

Die Wähler und Wählerinnen vor der demokratischen Parteizentrale in Macomb County fühlen sich da weniger siegessicher.

Legende: Elvin ist unterwegs, um Biden-Plakate in den Gärten aufzustellen. srf/Isabelle Jacobi

In den Vorgärten seiner Nachbarschaft sehe man viel Trump-Plakate, sagt Elvin. Er wolle nun auch welche für die Demokraten aufstellen.

Tatsächlich sind die Trump-Befürworter viel sichtbarer als die Demokraten, welche die Corona-Kontaktregeln strikte befolgen.