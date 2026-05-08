Erste Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Grossbritannien deuten auf grosse Zugewinne für die Rechtspopulisten von Reform UK hin.

Die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer muss hingegen schwere Verluste hinnehmen.

Britische Medien spekulierten erneut über eine mögliche Ablösung des Regierungschefs durch seine Partei.

Starmer sagte in einer ersten Reaktion, er übernehme die Verantwortung für die «harten Ergebnisse». Er fügte jedoch hinzu: «Tage wie diese ändern nichts an meiner Entschlossenheit, den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe.»

Legende: Der britische Premierminister Keir Starmer und seine Frau Victoria Starmer verlassen nach der Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen in London, Grossbritannien, am 7. Mai 2026 ein Wahllokal. REUTERS/Hannah McKay

Nach Auszählung von 43 Bezirken in England verzeichnete die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage mehr als 350 gewonnene Mandate in kommunalen Gremien.

Die Sozialdemokraten von Labour verloren mehr als 250 Sitze. Auch die oppositionellen Konservativen büssten etwa 160 Mandate ein. In Newcastle under Lyme in den Midlands errang Reform UK die absolute Mehrheit in einem Bezirksrat.

Reform-Chef Farage sprach von einem «historischen Wandel in der britischen Politik». Angesichts starker Zugewinne seiner Partei in früheren Labour-Hochburgen sei die traditionelle Unterscheidung zwischen rechts und links obsolet, sagte Farage laut der Nachrichtenagentur PA.

Legende: Der Vorsitzende der britischen Partei Reform UK, Nigel Farage nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Kommunalwahlen im Londoner Stadtteil Havering. REUTERS/Jack Taylor

In einigen Regionen ging Labour komplett leer aus. So verlor die Partei in Tameside im Grossraum Manchester erstmals seit fast 50 Jahren die Kontrolle über den Stadtrat, nachdem Reform UK alle 14 zur Wahl stehenden Sitze erobert hatte. Zudem musste Labour in der ehemaligen Bergbaustadt Wigan 20 Mandate an die Partei von Farage abgeben. In Newcastle-under-Lyme in den Midlands errang Reform UK die absolute Mehrheit in einem Bezirksrat.

Starmer weist Rücktrittsforderungen zurück Box aufklappen Box zuklappen Der britische Premierminister Keir Starmer will trotz eines sich abzeichnenden Wahldebakels bei den britischen Kommunal- und Regionalwahlen nicht zurücktreten. «Ich werde nicht davonlaufen und das Land ins Chaos stürzen», sagte der Labour-Politiker in einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News nach Auszählung erster Ergebnisse der Kommunalwahl. «Die Ergebnisse sind wirklich hart, ich will das nicht beschönigen», sagte der Premier. Er sei aber im Juli 2024 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden und habe die Absicht, das durchzuziehen. Er wolle seine Partei auch in die nächste Parlamentswahl führen.

Bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten in Schottland und Wales sollte die Auszählung erst heute Freitag beginnen. Auch dort wird mit einem desaströsen Ergebnis für Labour gerechnet. Umfragen zufolge waren dort die Unabhängigkeitsparteien SNP (Schottland) und Plaid Cymru (Wales) auf dem Kurs, stärkste Partei zu werden. Labour droht, auf den dritten Platz hinter Reform UK abzurutschen.

Kommunalwahlen als Stimmungstest

Die Wahlen von über 136 Kommunalvertretungen in England sowie der Regionalparlamente in Schottland und Wales gelten als wichtigster Stimmungstest vor der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2029.

Starmer war 2024 mit dem Versprechen angetreten, nach Jahren des politischen Chaos für Stabilität zu sorgen. Seine bisherige Amtszeit war jedoch von zahlreichen Kurswechseln und Skandalen geprägt, darunter die Entlassung des britischen US-Botschafters Peter Mandelson wegen dessen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.