Amtsinhaber Andrej Plenkovic strebt eine dritte Amtszeit an. Seine nationalkonservative Partei HDZ ist die dominierende Kraft im Land. Seit der Unabhängigkeit des Landes war sie fast durchgehend an der Macht. In dieser Zeit hat sich die Partei ein System der Korruption aufgebaut, das neben der Politik auch die Justiz umfasst.

Plenkovic selbst ohne Korruptionsskandale

In den ersten beiden Amtszeiten Plenkovics mussten 30 Minister und Ministerinnen zurücktreten. Die meisten davon wegen Korruptionsvorwürfen. Die Reaktion von Plenkovic: eine Verschärfung des Gesetzes für Whistleblower. Plenkovic selbst ist bislang allerdings in keine Korruptionsskandale verwickelt.

Der Präsident, der eigentlich nicht kandidieren darf

Der grosse Widersacher Plenkovics – Präsident Zoran Milanovic – setzt im Wahlkampf voll auf das Thema Korruption. Dabei ist er gar nicht offizieller Kandidat. Als Präsident darf er laut Verfassung nicht als Premierminister kandidieren. Das hindert ihn aber nicht daran, in seiner Rolle als Präsident munter Wahlkampf zu betreiben und bei einem allfälligen Wahlsieg der Sozialdemokraten das Amt des Regierungschefs anzustreben.

Wohl keine Partei mit eigener Mehrheit

Laut Umfragen liegt die HDZ derzeit vor der SDP. Doch am Ende dürfte keine Partei eine eigene Mehrheit erlangen. Dann wird sich zeigen, wem es gelingt, mit den kleineren Parteien eine Koalition zu schmieden.