Laut den weissrussischen Behörden hat der autoritäre Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen mit grosser Mehrheit gewonnen.

Während Russland und China Lukatschenko gratulieren, üben die EU, Polen, Litauen und Deutschland Kritik. Sie fordern das Ende der Gewalt.

In der Nacht kam es in Weissrussland zu blutigen Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten.

Russland und Chinas Präsident Xi Jinping waren die ersten, die Lukaschenko gratulierten. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden benachbarten «Brüdervölkern» solle gestärkt werden, schrieb Russlands Wladimir Putin nach Kreml-Angaben in einem Glückwunschtelegramm.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren zuletzt angespannt, weil Lukaschenko mehrere Russen wegen eines angeblichen Putschversuches festnehmen liess.

Wahlkommission erklärt Lukaschenko zum Sieger Gemäss vorläufigen Angaben der Wahlkommission habe der amtierende Präsident Aleksander Lukaschenko 80.2 Prozent der Stimmen erhalten. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja komme auf 9.9 Prozent der Stimmen, so die Wahlkommission. Das widerspricht jedoch den Angaben der Opposition. Sie geht von einem Rekordergebnis für Tichanowskaja aus. Die Wahlbeteiligung in Weissrussland lag nach Angaben der Behörden bei 84 Prozent der rund 6.8 Millionen Stimmberechtigten. Insgesamt traten fünf Kandidaten an.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte die Behörden zu einer Prüfung des Ergebnisses der Präsidentenwahl auf. Es müsse sichergestellt werden, dass die Stimmen präzise gezählt und publiziert werden.

Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die grundlegenden Menschenrechte müssen gewahrt werden.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat das aggressive Einschreiten der weissrussischen Sicherheitskräfte scharf kritisiert. «Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die grundlegenden Menschenrechte müssen gewahrt werden. Gewalt gegen Demonstranten ist nicht die Antwort.»

Gewaltsame Proteste in Weissrussland Bild 1 / 7 Legende: Zehntausende Weissrussinnen und Weissrussen protestierten in diversen Städten gegen die mutmassliche Wahlmanipulation. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Die Sicherheitskräfte versuchten die Demonstrierenden aufzuhalten. Teils gingen sie auch brutal gegen die Protestierenden vor. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Die Ordnungskräfte setzten Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten gegen die Demonstranten ein. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Bei den Protesten wurden laut Behördenangaben mehr als 300 Personen festgenommen und fast 100 Menschen verletzt. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Die Regierung begegnete den Zehntausenden von Protestierenden mit einem Grossaufgebot an Sicherheitskräften. Zwischenzeitlich hat sich die Lage in Minsk beruhigt. Reuters Bild 6 / 7 Legende: Präsident Aleksander Lukaschenko soll die Wahl mit über 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Viele Bürger werfen ihm Wahlmanipulation vor. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja will das Wahlergebnis nicht akzeptieren. Die Opposition plant neue Proteste. Keystone

Weissrusslands Nachbarländer Polen und Litauen fordern Minsk zum Gewaltverzicht auf – ebenso wie Deutschland. Er verurteile die Gewalt gegen friedlich demonstrierende Bürger und die Festnahme von Journalisten, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Ein Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes sagte, im Vorfeld der Wahl seien massive Repression und willkürliche Verhaftungen von Kritikern beobachtet worden. Er sprach von einer «Einschüchterungspolitik», die auf Journalisten, Blogger und Bürger ziele, die ihre Rechte nutzen wollten.

Opposition akzeptiert das Resultat nicht

Lukaschenkos Wahlsieg führte zu Protesten in der Hauptstadt Minsk und anderen weissrussischen Städten. Es waren die schwersten, die die frühere Sowjetrepublik je gesehen hat. Zehntausende gingen in der Nacht auf die Strassen und protestierten gegen Wahlfälschungen.

Verletzte und mindestens ein Todesopfer Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Protestierende halfen den Rettungskräften bei der Versorgung der Verletzten. Keystone Bei den Zusammenstössen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weissrussland hat es nach Angaben des Innenministeriums in Minsk mehr als 3000 Festnahmen und fast 100 Verletzte gegeben. Ordnungskräfte setzten Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten gegen die Demonstranten ein. Maskierte Sicherheitskräfte schleppten Menschen in Busse und schlugen auf die Demonstranten ein. Eine Menschenrechtsorganisation sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auch von einem Todesopfer. Ein Demonstrierender sei von einem Gefangenentransporter der Polizei umgefahren worden, teilte die Aktivistengruppe Spring 96 mit. Die Behörden weisen dies jedoch zurück.

Bis zum Morgen beruhigte sich die Lage zunächst wieder. Unterdessen kündigte das staatliche Ermittlungskomitee an, gegen die Teilnehmer und Organisatoren vorgehen zu wollen. Ihnen drohen wegen Anstiftung zu Massenunruhen bis zu 15 Jahre Haft.

Lukaschenko macht das Ausland für die Proteste verantwortlich. Es habe Aufrufe aus Polen, Russland und Tschechien gegeben, sagte der Präsident Staatsmedien zufolge in Minsk.

Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben.

Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja rief die Polizei zum Gewaltverzicht auf und appellierte an ihre Anhänger, Provokationen zu unterlassen.

Tichanowskaja will ihre Niederlage jedoch nicht einräumen: «Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben», sagte Sprecherin Anna Krasulina der Deutschen Presse-Agentur. In sozialen Netzwerken kündigt die Opposition bereits neue Proteste an.