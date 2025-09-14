In Nordrhein-Westfalen haben die Wahllokale zur Kommunalwahl geöffnet.

Fast 14 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über Bürger- und Oberbürgermeister, Landräte sowie die Räte der kommunalen Parlamente abzustimmen.

Es geht um rund 20'000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr.

Legende: Grünes Licht für die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen (hier in Bonn). Sie bestellen die Kommunalpolitik neu. Keystone/THOMAS BANNEYER

Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte sowie Stadt-, Gemeinde- und Integrationsräte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten.

Stimmungstest für die Regierung in Berlin

Die Kommunalwahl im einwohnerstärksten Bundesland ist die letzte grosse Wahl in diesem Jahr in Deutschland und gilt als erster politischer Stimmungstest nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar.