Legende: Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

Die SPD wertet das CDU/CSU-Wahlprogramm als herbe Enttäuschung. Das sagte SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans am Montag in Berlin. Die angestrebte Entfesselung der Wirtschaft bedeute in Wahrheit ein Aufweichen von Arbeitnehmerrechten und Umweltschutzvorgaben. Zudem solle es Steuererleichterungen für wenige geben. «Das ist kein Programm für die Mehrheit. Das ist nicht unser Anspruch», so Walter-Borjans.

Beim Klimaschutz-Sofortprogramm zeige sich, dass die konkrete Umsetzung mit der Union schwierig sei, ergänzte SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Sie verwies darauf, dass die Union trotz zunächst anderer Zusagen die Beteiligung von Vermietern an den Mehrkosten der neuen CO2-Abgabe blockiere: «Wir werden sehen, was jetzt noch möglich ist mit CDU/CSU.» Das Sofortprogramm soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.