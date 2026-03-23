In der Nacht auf Montag ist in der Lübecker Bucht bei Niendorf ein gestrandeter Wal gesichtet worden.

Einsatzkräfte der Polizei und vom Wasserschutz versuchen, den Wal wieder ins offene Meer zu treiben.

Es wird vermutet, dass dem Wal in den letzten Wochen schon mehrmals geholfen werden musste.

Die Polizei teilt mit, dass Passanten den Wal in der Nacht gegen zwei Uhr entdeckt und gemeldet hatten. Seitdem liegt er offenbar auf einer Sandbank am Ostseestrand.

Für die Rückführung ins offene Meer seien Experten des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) auf dem Weg nach Niendorf. Diese könnten dann auch genauer sagen, um was für einen Wal es sich handelt.



Es wird angenommen, dass es sich um dasselbe Tier handelt, das seit einiger Zeit immer wieder in der Ostsee gesichtet wurde. Erstmals war der Wal Anfang März im Wismarer Hafen aufgefallen. Einsatzkräfte der Organisation Sea Sheperd befreiten ihn damals aus einem Netz.

Legende: Es wird vermutet, dass der gleiche Wal schon vor einigen Wochen am Wismarer Hafen gesichtet wurde. (Bild vom 3.3.2026) KEYSTONE/DPA/Tom Schultz

Am letzten Freitag wurde derselbe Wal vor Travemünde erneut von der Meeresschutzorganisation von verbliebenen Netzresten befreit. Die Tierschützer gehen davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt.