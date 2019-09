Vergangenen Samstag hat der US-Präsident auch mit einer Video-Botschaft auf das gegen ihn angestrebte Amtsenthebungsverfahren reagiert.

Die Demokraten seien eine Bedrohung für die Rechte der US-Bürger, sagte Trump in dem Video. «Sie wollen Euch Eure Waffen wegnehmen, sie wollen Euch Eure Gesundheitsversorgung wegnehmen, sie wollen Eure Stimme wegnehmen», sagte Trump.

Nach Einschätzung der demokratischen Präsidentin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi unterstützt inzwischen eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

US-Medienberichten zufolge unterstützen mittlerweile mehr als 220 Demokraten in der Kammer die Untersuchungen. Reichen würden schon 218 Stimmen in der Kammer, um ein «Impeachment» – also ein Amtsenthebungsverfahren – gegen Trump anzustrengen. Die Entscheidung über eine tatsächliche Amtsenthebung träfe aber der Senat, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Die Aussichten auf Erfolg eines solchen Verfahrens sind daher gering. Bisher wurde noch kein US-Präsident so des Amtes enthoben.