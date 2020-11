In der süditalienischen Hafenstadt Neapel war vor einigen Tagen ein Patient in dem Spital tot im Bad gefunden worden. Ein Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde und den Vorfall in der Notaufnahme zeigt, sorgte am Donnerstag landesweit für heftige Reaktionen. In dem Video sind auch ein mit Krankenbetten überfüllter Flur zu sehen. Die Verantwortlichen des Cardarelli-Krankenhauses sagten eine Untersuchung der Todesumstände zu. Zugleich sagte der Direktor, man arbeite zwar unter grossem Druck, doch die Lage sei nicht ausser Kontrolle. Dagegen schrieb Aussenminister Luigi Di Maio am Mittwochabend auf Facebook, die Situation sei «in Neapel und in vielen Teilen Kampaniens ausser Kontrolle». (dpa)