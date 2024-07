Im September 2016 entliess der gambische Machthaber Yahya Jammeh seinen langjährigen Innenminister. Dieser flüchtete kurze Zeit später und stellte schliesslich in der Schweiz ein Asylgesuch. Bis zu seiner Festnahme Anfang 2017 lebte er unbehelligt im Durchgangszentrum in Kappelen-Lyss (BE).