Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé schlägt der neue Konzernchef Philipp Navratil bereits erste Pflöcke ein.

Mit einem globalen Abbau von 16'000 Stellen will er Kosten einsparen, wie Nestlé mitteilte.

Von den 16'000 Stellen entfallen etwa 12'000 auf Büroangestellte in verschiedenen Funktionen und Regionen, was bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von 1.0 Milliarden Franken bringen soll. Weitere rund 4000 Stellen sollen im Rahmen von Produktivitätsinitiativen in Produktion und Lieferkette gestrichen werden. Zuletzt kam der Schweizer Nahrungsmittelriese auf rund 277'000 Mitarbeiter.

«Die Welt verändert sich – und Nestlé muss sich schneller verändern», sagte Navratil. Dazu gehörten auch schwierige, aber notwendige Entscheidungen, die eine Reduktion der Belegschaft in den nächsten zwei Jahren beinhalte. «Zusammen mit weiteren Massnahmen arbeiten wir daran, unsere Kosten deutlich zu senken, und erhöhen heute unser Sparziel bis Ende 2027 auf 3.0 Milliarden Franken.»

Hohe Erwartungen an Navratil

Navratil hatte den Chefposten vor eineinhalb Monaten Knall auf Fall von Laurent Freixe übernommen. Dieser war nach einem Jahr im Amt wegen einer verheimlichten Beziehung mit einer Direktunterstellten und Begünstigungsvorwürfen per sofort gefeuert worden.

Passend zum Thema Verstoss gegen Verhaltenskodex Nestlé entlässt CEO Freixe wegen Liebesbeziehung

Auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke ging daraufhin vorzeitig und übergab an den bisherigen Vize Pablo Isla. Die Erwartungen an Navratil und Isla sind hoch. Nach Jahren mit schwachem Wachstum und Führungsfehlern soll das Duo wieder mehr Dynamik bringen und aufs Tempo drücken.

Nestlé wächst schneller als erwartet

Nestlé hat im dritten Quartal sein Wachstum stark beschleunigen können. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern ist damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Insgesamt setzte Nestlé in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 rund 65.87 Milliarden Franken um, wie der Konzern mitteilte. Das entspricht einem organischen Wachstum von 3.3 Prozent – das ist mehr als von Analysten erwartet.

Legende: Schaut man auf das Wachstum, läuft es bei Nestlé rund. Trotzdem kündigt der neue CEO ein Sparprogramm und einen Stellenabbau an. KEYSTONE/Gaetan Bally

Im dritten Quartal lag das organische Wachstum bei 4.3 Prozent, nach 3.0 Prozent im Vorquartal. Dieses resultierte erneut einerseits aus Preiserhöhungen mit 2.8 Prozent. Bei der verkauften Menge konnte sich Nestlé verbessern. Das Mengenwachstum (RIG) drehte mit 1.5 Prozent wieder ins Plus nach einem Rückgang von 0.4 Prozent im Vorquartal.

Das Management ist zuversichtlich, seine für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Es rechnet weiterhin mit einem höheren organischen Umsatzwachstum als im Vorjahr (2.2 Prozent). Die operative Marge soll bei mindestens 16 Prozent liegen.