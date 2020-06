Die Stellungnahmen der Generäle Mattis, Powell und Kelly könnten nicht entschiedener sein. Sie sehen im Präsidenten eine Gefahr für die Einheit der Vereinigten Staaten und sagen das gerade heraus. Die Generäle sorgen sich zudem um das Ansehen der Armee. Deren Instrumentalisierung im Einsatz gegen eine mehrheitlich friedliche Protestbewegung stellte für sie eine rote Linie dar.

Auch Senatorin Lisa Murkowski und Senator Mitt Romney gehören zu den Republikanern, die im Zuge der Bürgerrechts-Proteste ihre Kritik am Präsidenten verschärft haben – oder, im Fall von Romney, sich sogar selber unter die Protestierenden mischen.

Aber von einer generellen Fluchtbewegung im Trump-Lager zu sprechen wäre unangemessen. Es wenden sich Personen ab, die sich bereits zuvor von Präsident Trump weitgehend distanziert haben oder sich gänzlich überworfen haben. Es ist kein Name darunter, der grosses Erstaunen auslöst.

Im US-Kongress lassen sich die «Abtrünnigen» an einer Hand abzählen. Die Republikaner stehen nach wie vor stramm hinter Präsident Trump. In den letzten vier Jahren ist die Partei aus politischem Opportunismus eine enge Symbiose mit ihm eingegangen, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Die Republikaner reihen sich ein hinter ihrem «Law and Order»-Präsidenten. Und üben höchstens beredtes Schweigen.

Interessant wird sein, ob die republikanische Einheit bröckeln wird, wenn Trumps Zustimmungswerte in der US-Öffentlichkeit weiter sinken sollten. Im Moment ist dergleichen aber nicht zu beobachten.