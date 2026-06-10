- Zum Auftakt der Fussball-Weltmeisterschaft setzt Mexiko-Stadt am Donnerstag den Unterricht an allen Schulen und Universitäten aus.
- Bundesangestellte sollen an diesem Tag wenn möglich von zu Hause aus arbeiten können.
- Damit will die Regierung ein Verkehrschaos rund um das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika verhindern.
Von der Homeoffice-Regelung ausgenommen sind unter anderem Ärztinnen, Polizisten, Mitarbeitende im Katastrophenschutz sowie in Bereichen der kritischen Infrastruktur.
Präsidentin Claudia Sheinbaum unterzeichnete dazu ein entsprechendes Dekret. Die Regierung rief zudem private Unternehmen dazu auf, ihren Mitarbeitenden Homeoffice zu ermöglichen. Damit will sie das Verkehrsaufkommen am Tag der WM-Eröffnung senken und Staus sowie eine Überlastung des öffentlichen Verkehrs verhindern.
Die Weltmeisterschaft beginnt morgen im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Um 11.30 Uhr Ortszeit, 19.30 Uhr hierzulande, startet die Eröffnungsfeier. Dabei wird die Sängerin Shakira den offiziellen WM-Song «Dai Dai» erstmals vor Publikum präsentieren. Um 13 Uhr Ortszeit, 21 Uhr hierzulande, folgt das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika.
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