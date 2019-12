Die wahrscheinlich längste Klimakonferenz der Geschichte ist zu Ende – mit äusserst schwachen Resultaten. Im Hauptverhandlungspunkt, den Regeln für den Emissionshandel zwischen den Ländern, sind sich die Länder nicht einig geworden.

Müdigkeit und Frustration sprachen aus den Gesichtern und den Statements vieler Klima-Delegierter im Plenum in Madrid heute Morgen. Dazu kamen technische Probleme. Die Delegierten konnten die Dokumente, über die sie abstimmen sollten, auf der Konferenz-Website nicht finden. Abstimmungen mussten wiederholt werden. Umso frustrierender für die grosse Mehrheit der Länder ist die Tatsache, dass sie in vielen Punkten keine Einigung gefunden werden konnte. Insbesondere die Regeln für Reduktions-Massnahmen eines Landes in einem anderen sind am Widerstand von Brasilien gescheitert.

Kleine Inselstaaten klagten reiche Länder wie die USA an, Millionen von Menschen in Entwicklungsländern im Stich zu lassen im Kampf gegen den Klimawandel. Alle unerledigten Geschäfte müssten nun an der Klimakonferenz im kommenden Jahr in Glasgow wieder aufgenommen werden. Ob die Chancen auf eine Einigung dann grösser sein werden, muss bezweifelt werden.

Wie weit die Positionen auseinanderliegen, zeigte sich auch in der Schlusserklärung. Die Länder konnten sich nur auf einen unverbindlichen Aufruf an sich selbst einigen, ihre Klimapolitik im nächsten Jahr zu verschärfen. Die ersten Reaktionen von Nichtregierungsorganisationen fallen äusserst enttäuscht aus.